"Una vita di sacrifici, ora voglio le Olimpiadi"

di Lorenzo Monachesi

"Le Olimpiadi sono il mio sogno e sto lavorando sodo per esaudirlo". Il maceratese Andrea Cingolani, 32enne ginnasta cresciuto nella Virtus Pasqualetti Macerata e che da anni gareggia per il Centro sportivo dell’Aeronautica militare, svela il suo desiderio più grande dopo essersi tolto molte soddisfazioni: una medaglia di bronzo a Mosca nel 2013 e una di argento a Monaco 2022 agli Europei, tanti titoli italiani e partecipazioni a quattro mondiali. "Ho un obiettivo – dice – e ce la metterò tutta per raggiungerlo, sapendo che è difficile".

E se dovesse rimanere solo un sogno?

"Posso dire che ho fatto di tutto e non avrei rimpianti".

Non ci è mai andato vicino alle Olimpiadi?

"Ho sfiorato quelle di Londra".

Forse questo sogno la spinge ad andare ancora in pedana, non è che avrebbe smesso se avesse partecipato a quei Giochi?

"Non avrei lasciato la ginnastica, ma avrei fatto meno sacrifici".

Quali sono quelli fatti da ragazzo?

"La vita di un ginnasta è fatta di tanti sacrifici: si sta molte ore in palestra, si è consapevoli di togliere qualcosa alla gioventù perché si rinuncia a uscire con gli amici, ad andare alle feste. Però sei ripagato quando coltivi dei sogni e li raggiungi".

L’ultimo poco tempo fa.

"È stata una soddisfazione laurearmi vice campione europeo a 32 anni, superando i numerosi problemi articolari, essendo la ginnastica uno sport logorante".

Quali sono i pensieri che si affacciano nella testa di un atleta quando cammina verso il podio?

"Mi sono tornati in mente i momenti in cui stavo solo in palestra ad allenarmi con uno scopo ben preciso, quando andavo a letto presto mentre altri uscivano, quando a tavola seguivo una dieta ferrea. Sono tanti flash, ma quel risultato ripaga ogni cosa".

Invece cosa si pensa quando si riceve la medaglia?

"C’è un’emozione fortissima che ripaga le giornate e le domeniche passate ad allenarmi, a non fermami nonostante i dolori che, a volte, mi impedivano di alzare le braccia, ma riuscirci mi ha fatto toccare con mano la forza della volontà".

Quali sono stati gli infortuni che ha dovuto superare?

"Nel 2016, per esempio, mi sono operato alla spalla e nessuno pensava che sarei potuto tornare a questi livelli, ma con la tenacia eccomi di nuovo qua, più forte di prima".

Agli Europei del 2013 vince il bronzo al corpo libero ma poi abbraccia gli anelli, come mai questo cambiamento?

"Ho sempre ammirato Juri Chechi e ho puntato su quell’attrezzo che mi ha dato molte soddisfazioni in varie competizioni. Ho poi eseguito degli elementi agli anelli che portano il mio nome".

Cosa le ha insegnato la ginnastica al di fuori della pedana?

"Tanta disciplina. Ti prepara alla vita dove non mancano gioie e dolori, ad accettare le sconfitte ma anche ad andare avanti per migliorarsi e fare sempre meglio".

Come è avvenuto l’incontro con questo sport?

"Per caso. Un allenatore russo mi ha notato in un camp estivo invitandomi a provare in palestra. Avevo sette anni e da quel momento non ho più smesso".

È stato difficile conciliare gli impegni sportivi con quelli di studio?

"È stato complicato, anche perché avevo la testa sempre in palestra, in classe pensavo agli esercizi che avrei sviluppato nel pomeriggio".

Come immagina il suo futuro?

"Sono in Aeronautica dove proseguirò il mio percorso, ma mi piace continuare nel modo della ginnastica e del fitness".