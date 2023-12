Una vita per gli altri: volontari premiati

Una mattinata all’insegna della solidarietà per premiare gli angeli della Croce Rossa di Porto Potenza che tanto si sono spesi prima durante la pandemia e poi per dare conforto ai profughi ucraini, scappati dalla guerra. Ma c’è stato spazio anche per ringraziare il commendatore Germano Ercoli dall’azienda Goldenplast che, con un grande atto di generosità, ha comprato e donato all’associazione una nuova ambulanza e un pulmino adatto al trasporto dei disabili. È stata questa la festa di ieri, all’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, dove è andata in scena la "Giornata di consegna delle benemerenze", organizzata dal comitato locale della Croce Rossa (presieduto da Matteo Carlocchia).

A prendere parte il governatore della Marche Francesco Acquaroli, il sindaco Noemi Tartabini, il responsabile Ast dell’emergenza Domenico Sicolo, oltre alle autorità militari e le associazioni del territorio. "Siamo qui per premiare l’impegno quotidiano di questi ragazzi – ha detto il presidente Carlocchia –, con oltre 2mila interventi effettuati e 1.500 trasporti sanitari. Ogni cifra rappresenta una persona sofferente che abbiamo soccorso. Sono stati tre anni di lavoro immenso, perché dopo la pandemia abbiamo accolto ben 90 ucraini, che si sono rifugiati da noi". "Sono proprio le associazioni che, con la loro generosità, sorreggono il territorio e danno una risposta alla comunità – ha aggiunto Acquaroli –. Un grazie per chi spende il suo tempo per tali finalità". E a sorpresa è stato fatto salire sul palco Ercoli, che ha ricevuto la medaglia d’argento su proposta del presidente nazionale della Croce Rossa, proprio per la sua importante donazione.

"Non potevo girarmi indietro, e ben volentieri mi sono prestato a fare qualcosa di aiuto", ha riferito Ercoli tra gli applausi. Subito dopo, nel cortile dell’oratorio si è proceduto al taglio del nastro per i nuovi mezzi, tra cui l’ambulanza di soccorso avanzato, intitolata al compianto ed ex volontario Vincenzo Esposito. Questo, senza però dimenticare di consegnare la medaglia di bronzo ai volontari della Croce Rossa che si sono più distinti: Federica Ancora, Miriam e Sauro Angeloni, Paolo Bartolini, Piero Bonarini, Selina Bordenga, Giorgio Capozucca, Gianfranco Cappelletti, Claudia Carota, Ivana Chicca, Greta Chirenti, Carmine e Raissa De Pietto, Paola Esposito, Federico Frata, Mario Mazza, Wanda Mercedes Mejia, Aurora Morgoni, Cristina Peroni, Ornella Petrini Michelle Lumi Rakue, Cristina Tarullo e Giovanni Trulli.