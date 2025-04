Una vita per la giustizia: "Nessuna condanna si infligge a cuor leggero"

"I giudici sbagliano come tutti, ma la soddisfazione che possiamo avere è quando raggiungiamo un obiettivo di giustizia plausibile, una risposta decente in termini di tempo e senza errori eclatanti, a cui comunque si rimedia grazie al nostro sistema ipergarantista. Dobbiamo giudicare secondo la legge e secondo la nostra coscienza". In pensione dopo 43 in magistratura, il giudice Claudio Bonifazi indica così le linee che in questi anni, vissuti soprattutto nel tribunale penale cittadino, lo hanno guidato attraverso alcuni dei casi più eclatanti di cronaca e nelle mille storie di microcriminalità.

Giudice Bonifazi, dove ha iniziato la carriera?

"A 26 anni, a settembre 1982, mi ritrovai giudice di sorveglianza a Mantova: una bella esperienza per capire l’importanza della pena: un recuperato in più è un delinquente in meno. Dopo tre anni sono arrivato a Civitanova, alla pretura mandamentale. Poi nel 1988 sono approdato al collegio penale di Macerata. Sono stato qualche anno giudice civile, per poi tornare in pretura con il giudice Alberto Taglienti. Non voglio dimenticare nessuno ma lui, Luigi Poloni e Giuseppe Marangoni sono stati i miei mentori. Poi ho fatto il giudice per le indagini preliminari dal 1999 al 2008, il presidente della sezione penale e infine sono tornato all’ufficio gip/gup".

Tra tante storie dolorose e difficili, ce n’è una che ricorda in modo particolare?

"A fine anni Ottanta, con Mario Paciaroni in assise trattammo l’omicidio di un 18enne commesso da un coetaneo. Quella vicenda mi toccò moltissimo, forse perché ero ancora giovane. Dopo quel processo decisi di passare al civile".

Come si trova un equilibrio tra umanità e ruolo? Come si dosa il coinvolgimento?

"In questo lavoro si ha a che fare con le disgrazie umane. A volte gli stessi imputati hanno storie che possono toccare. Sono aspetti che non si possono ignorare, ma che non possono neppure coinvolgere troppo. Imputati e vittime per aspetti antitetici sono parti della stessa vicenda umana dolorosa, ma bisogna trovare un equilibrio".

Un caso rilevante fu l’omicidio di Jason Pruscino, un bimbo di due mesi; il padre è stato condannato all’ergastolo e la madre a 18 anni.

"Nessuna condanna si infligge a cuor leggero, a maggior ragione un ergastolo. Non si resta indifferenti".

Quel processo fu trasmesso da "Un giorno in pretura".

"Ho scoperto che c’è stato fatto anche un fumetto. Se tornassi indietro non lo rifarei. Alcune cose avvenute in aula sono circolate in internet, e si è creato uno scostamento tra il dolore di quella storia e la scena che può sembrare divertente. Mi pesa sia stata ridicolizzata una vicenda simile".

Come è stato il rapporto con gli avvocati?

"Il foro di Macerata è ottimo. Abbiamo sempre avuto un rapporto corretto e franco, anche nella diversità di vedute e ruoli".

Dal suo osservatorio, che criminalità c’è in provincia?

"A Macerata non ha fatto il salto di qualità che invece c’è stato a Civitanova, come dimostrano i processi alle bande Schiavi e Perricciolo. Credo che a Macerata ci sia parecchia droga".

Come valuta il tribunale di Macerata?

"È piccolo sulla carta, non nella realtà. Il circondario è come quello di Taranto, ma abbiamo metà organico. Tuttavia questo è considerato un buon tribunale per efficienza e qualità del lavoro. I giudici civili fanno dalle 100 alle 150 sentenze all’anno, i giudici penali da 200 a 250, oltre a udienze e provvedimenti urgenti. Non è ovunque così. La campagna di discredito alimenta la sfiducia dei cittadini e non è giustificata".

E sulla questione carcere?

"È incomprensibile che non ci sia a Macerata. Credo sia un caso unico in tutta Italia. Se fosse a Piediripa, ad esempio, risolverebbe molti problemi".

Paola Pagnanelli