"Una vita sotto copertura: ho trasformato quel timore nella mia forza"

Al fianco del poliziotto antimafia Rino Germanà c’è l’ex dirigente delle Volanti della Questura di Ancona, Cinzia Nicolini, protagonista di tante operazioni sotto copertura: racconta la sua esperienza davanti a una platea molto affollata nell’oratorio di Santa Madre di Dio durante l’incontro organizzato dall’Anps (Associazione nazionale polizia di Stato). Tante le autorità e i colleghi delle forze dell’ordine in sala. Dopo un accenno alla storia dell’ingresso delle donne in polizia, entra nel vivo e i ricordi vanno ai tanti anni ‘undecover’: "Io avevo molta paura – spiega –, paura di sbagliare, di deludere la squadra. Paura di non tornare più a casa da una missione. Ma, come mi disse una volta Giorgio Iacobone, prendi la tua debolezza e falla diventare la tua forza. E lo feci. Ricordo l’operazione ‘Faccia d’angelo’ a San Benedetto, l’arrestato in seguito collaborò con la polizia e cambiò vita, ora è un onesto cittadino, ma ricordo anche l’operazione ’Robin Hood’ a Budapest, fu molto pericolosa. Ho visto cose che non avrei mai immaginato, ho sentito gente ridere di persone che erano state fatte a pezzi e gettate nel fiume. Ma questa, come altre, sono andate a buon fine e si sono concluse con arresti, e questo grazie anche ai colleghi che erano al mio fianco".

L’ex questore Iacobone, che guida l’Anps, omaggia alcuni dei presenti in sala: "Qui c’è chi, all’una di notte, intercettò una frase che portò a individuare gli autori della strage di Sambucheto (nel 1996). In questa sala siamo tra amici, con Germanà poi c’è un profondo legame, da sempre lo stimo moltissimo per tutto quello che ha dato non solo alla polizia ma a tutte le forze dell’ordine e allo Stato". "Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a rispettare le forze dell’ordine – aggiunge il parroco don Carlos –, grazie per questa bellissima iniziativa".

