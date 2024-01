Una zona del nuovo ospedale per i medici di base

L’amministrazione incontra i dirigenti Ast. Il sindaco Mauro Sclavi insieme con il consigliere comunale con delega alla medicina del territorio, Alba Mosca, e al medico coordinatore dell’equipe territoriale di Tolentino (ovvero i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta), Andrea Mosca, ha incontrato il direttore generale dell’Ast 3, Marco Ricci, e il direttore socio sanitario dell’Ast 3, Giancarlo Cordani. L’obiettivo era avviare una collaborazione con la nuova direzione in merito ai servizi sanitari da mantenere e, se possibile, integrare, in vista anche della costruzione del nuovo ospedale. L’idea è quella di avere a disposizione una parte della nuova struttura per accogliere i medici di base, che sarebbero a disposizione dei pazienti per seguire i codici bianchi e verdi. In questo modo sarebbero di ausilio e supporto, almeno nelle 12 ore diurne, al punto di primo intervento ma anche per diagnosi di primo livello come, ad esempio, letture di analisi o di esami di radiologia grazie alla telemedicina. Nell’edificio che verrà realizzato saranno previsti anche due nuclei, da venti posti letto ciascuno, di cui una metà sarà a disposizione dell’ospedale e l’altra metà potrà essere utilizzata dai medici di base che potranno operare secondo un protocollo che sarà oggetto di studio e condivisione da parte dell’Ast. "I medici di famiglia hanno espresso la loro apertura a questa proposta – precisa Sclavi – poiché si tratta di una opportunità importante che deve essere colta come un’occasione irrinunciabile per migliorare i servizi sanitari nell’interesse dei pazienti e del territorio di riferimento. Inoltre, nel corso della riunione, abbiamo anche condiviso con i nostri interlocutori della direzione dell’Ast, le preoccupazioni circa l’utilizzo dei container per ospitare gli ambulatori, il distretto e il punto di primo intervento durante l’esecuzione dei lavori".