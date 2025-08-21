"Un’aggressione violenta dal mio compagno"

Denuncia il compagno, dicendo di essere stata aggredita e di aver subito maltrattamenti per mano di lui. E per l’uomo, un italiano sulla quarantina, scattano la misura del divieto di avvicinamento alla donna e il braccialetto elettronico.

L’episodio che ha portato alla misura nei confronti dell’uomo, che lavora come agente di commercio, sarebbe avvenuto prima di Ferragosto. La donna, che fino a quel momento viveva con il suo compagno a Civitanova, ha denunciato di essere stata aggredita da lui, al culmine di una discussione molto violenta. Spaventata, lei ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine raccontando anche di essere già stata, in passato, vittima di maltrattamenti da parte di lui.

A quel punto, come da prassi, è scattato il codice rosso. Sono stati effettuati d’urgenza i primi accertamenti per una verifica di massima sulle dichiarazioni della donna, e alla luce di quanto emerso il sostituto procuratore Francesco Carusi ha chiesto al tribunale di applicare al 40enne la misura del divieto di avvicinamento, con il braccialetto elettronico. La richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi, e ora l’uomo dovrà stare ad almeno un chilometro di distanza da lei, altrimenti scatterà l’allarme alle centrali operative di polizia e carabinieri. Il provvedimento è stata applicato prima di Ferragosto.

Nella mattinata di ieri, in tribunale a Macerata, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. L’uomo, che è difeso dall’avvocato Michela Romagnoli, davanti al giudice Bellesi ha dato la sua versione dei fatti, ridimensionando la vicenda rispetto a quanto denunciato dalla sua ex compagna e raccontando che si sarebbe trattato, in realtà, di litigi che avvengono normalmente in una coppia che vive insieme. Nulla di troppo grave ed eclatante, secondo la versione di lui.

L’avvocato Michela Romagnoli ha chiesto la revoca della misura oppure, almeno, di diminuire la distanza del divieto di avvicinamento, anche in considerazione della professione che esercita l’uomo. La decisione del tribunale arriverà nei prossimi giorni. Intanto gli accertamenti da parte di procura e forze dell’ordine proseguiranno, per chiarire come siano andate le cose tra i due conviventi. Si tratta sempre di indagini molto delicate, che vanno a scandagliare la vita privata delle coppie. Le denunce come questa sono molto numerose, ma non possono mai essere sottovalutate considerando quanti casi di criticità finiscano poi in maniera estremamente cruenta, ai danni sempre delle donne.

Chiara Marinelli