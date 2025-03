Un’altra chiusura in corso Cairoli: "Ormai il commercio è cambiato"

Un’altra attività si prepara ad abbassare le serrande in corso Cairoli: si tratta di "Nonsolomiele", negozio di prodotti erboristici, cosmesi naturale e articoli da regalo che dopo 28 anni dà il via alla svendita finale. "C’è stato un grande cambiamento a livello commerciale negli anni, ed è un aspetto di cui si sono accorti tutti i negozianti – spiega la titolare Valeria Scarafoni –. Anche il lavoro stesso è cambiato, soprattutto nel mio settore, con un avvento dell’online che a noi erboristi non ha fatto bene. Il nostro impiego è fatto di legami, di conoscenza del cliente faccia a faccia, dei suoi gusti e delle sue necessità, un aspetto che su internet non si può curare".

Tanti i motivi alla base della decisione di chiudere il negozio, tra cui la volontà di Scarafoni di sperimentare il lavoro da dipendente. "Ho sentito scattare dentro me una voglia di cambiare e fare esperienza del lavoro da dipendente – afferma –, mi sono già adoperata per mandare curriculum e sono aperta a tutte le possibilità. Sicuramente non resterò con le mani in mano, dopo tanti anni qui non posso smettere di lavorare". Lo svuotatutto avrà il via ufficiale martedì e terminerà il 24 giugno.

Ad animare ancora il tempo libero della famiglia sarà, però, l’apicoltura, portata avanti come hobby e non più come attività. "In negozio abbiamo sempre venduto i nostri prodotti – spiega la madre Laura Colò –, dal miele alla pappa reale, ed è un interesse che continueremo a sviluppare come hobby. Purtroppo anche quello degli apicoltori è un settore sofferente e in costante declino, anche a causa degli sbalzi di temperatura e del meteo incerto di questi tempi".

Il ringraziamento della titolare va poi a tutti i negozianti e clienti di corso Cairoli, che nel tempo sono diventati una vera e propria famiglia. "Sto sentendo tantissimo l’affetto delle persone, dai clienti quasi in lacrime quando scoprono che siamo vicini alla chiusura ai commercianti stessi, che hanno sempre una parola di stima e gratitudine nei nostri confronti. Questo mi fa piacere perché vuol dire che ho lasciato tanto alle persone che ho avuto intorno. Corso Cairoli è un corso meraviglioso, me ne sono accorta appena aperta l’attività e ne sono certa adesso – conclude Scarafoni –. Non è solo un fare squadra tutti insieme e aiutarsi nei momenti di difficoltà, ma legarsi come in una vera famiglia. Questo mi ha ripagato delle scelte che ho fatto tanti anni fa".