Un’altra variante urbanistica: più commerciale che produzione

Civitanova, da regina del manifatturiero, con la calzatura per decenni traino dello sviluppo economico, a città dalla vocazione per servizi e commercio. Per la zona industriale di Santa Maria Apparente si cambia pelle e si prepara una variante urbanistica che aumenta la quota di superficie destinata a negozi, uffici, studi professionali. Una scelta che vuol accontentare la crescente richiesta di trasformazione urbana. I capannoni industriali vuoti a Piane Chienti sono infatti simbolo del cambiamento degli asset produttivi, pronti per essere trasformati in nuovi spazi in cui localizzare attività del terziario e terziario avanzato. Di grandi e medie dimensioni, sono usati prevalentemente per attività industriali e artigianali in misura superiore al 90% della loro superficie, e per il vigente piano regolatore le quote commerciali previste possono arrivare fino a 250 metri quadrati (negozi, artigianato di servizio, botteghe artigiane e artistiche, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie). Ma, premono le domande per fare spazio al mondo del terziario. La giunta ha effettuato una ricognizione e l’area del riassetto comprende le lottizzazioni ex Bollettini, ex Sdregaro e ex Consorzio Chienti 2000. La scelta è stata quindi deliberare integrazioni normative al Prg per consentire anche le attività di deposito commerciale di vendita all’ingrosso fino ad una quota massima pari al 50% della superficie utile lorda esistente. Per all’avvio delle procedure necessarie alla variante verrà eseguita la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (Vas), poi invio degli atti alla Provincia di Macerata che dovrà pronunciarsi, quindi predisposizione della variante per l’adozione da parte del consiglio comunale. Altri passaggi sono previsti per l’approvazione definitiva e non se ne parla prima di due anni, se non ci sono intoppi.