Un’app per gli avvocati: "Avanti con l’innovazione"

L’aula del tribunale di Macerata piena di avvocati per la presentazione della app ufficiale dell’Ordine degli avvocati di Macerata, realizzata da Giuffrè Francis Lefebvre: uno strumento pratico e immediato, pensato per supportare avvocati e praticanti iscritti all’Ordine nella gestione delle attività quotidiane e per garantire un aggiornamento costante sugli ultimi sviluppi del panorama legale. Erano presenti Antonio Delfino, direttore relazioni esterne e istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre, Paolo Parisella, presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, Rosita Riccobello, tesoriere dell’ordine degli avvocati di Macerata, Luca Palladini, sales strategy di Giuffrè Francis Lefebvre, che ha spiegato nel dettaglio l’app.

"Si tratta della fase iniziale di una app che crescerà per essere arricchita, per potervi dare un supporto", ha detto Palladini rivolgendosi agli avvocati in aula. Giuffrè Francis Lefebvre mette inoltre a disposizione dei professionisti i contenuti dei suoi codici di diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale e diritto amministrativo e, grazie alla sincronizzazione con la prestigiosa banca dati DeJure, l’app garantisce aggiornamenti tempestivi in linea con le pubblicazioni legislative sulla Gazzetta Ufficiale. "L’app dell’Ordine degli avvocati di Macerata rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione e innovazione avviato nel 2022 da Giuffrè Francis Lefebvre, con l’obiettivo di offrire agli avvocati uno strumento innovativo per agevolare gli iscritti nel lavoro di tutti i giorni". ha detto Delfino.