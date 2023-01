Un’assemblea tra residenti per contestare il Comune: "Mancano i parcheggi"

Assemblea pubblica dei residenti del centro per contestare la delibera comunale che istituisce la zona arancione nella parte finale di via della Vela, in via Asiago e in via Col di Lana. Il provvedimento risale al maggio scorso e ha ignorato i problemi di sosta di tanta altra parte del quartiere. Quella che sabato 4 febbraio si riunirà a ‘Casa Bettei’ (via della Vela 131, alle 12). "Discuteremo le azioni da intraprendere in seguito all’emanazione della delibera di giunta numero 230 che ha istituito una zona arancione per parcheggi riservati e ritenuta discriminatoria e penalizzante per gran parte dei restanti residenti delle strade limitrofe. Abbiamo inviato e protocollato due comunicati all’amministrazione comunale e una interrogazione consiliare a cui non è stato dato alcun riscontro". I portavoce di chi ha promosso l’assemblea sono Enrica Chiarastella, Angelo Vallesi, Alessandro Mazzaferro, Giorgio Eleuteri, Marsilio Marsili ed Ettore Di Chiara. Segnalano che il provvedimento adottato dalla giunta "per motivazioni che non conosciamo, crea disagio tra i residenti delle vie limitrofe, molto più trafficate e dove i parcheggi sono più carenti. Recentemente è stata data applicazione alla delibera senza ascoltare quali problemi avrebbe prodotto nelle vie Piave, Vallone, Hermada, Baracca, Mazzini, corso Vittorio Emanuele e nella parte restante di via della Vela per la quale, tra l’altro, vi sono ora parcheggi riservati a sud e a nord. Riteniamo vadano adottate soluzioni che evitino di far ricadere disagi su altre vie del centro". A inizio dicembre hanno protocollato una richiesta d’incontro, accompagnata da un centinaio di sottoscrizioni a cui in questi giorni hanno allegato altri atti. "Stiamo ulteriormente raccogliendo sottoscrizioni – spiegano – tra altri residenti perché i problemi investono anche persone anziane e meno abili che possono essere costrette a sostare a più di un chilometro di distanza per carenza di parcheggi nella zona". Di tutto questo si parlerà nella assemblea publica indetta per portare sul tavolo del sindaco le problematiche e chiedere una soluzione diversa.

Lorena Cellini