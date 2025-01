Un’aula polivalente grazie al gasdotto

Passi avanti verso l’ampliamento della scuola primaria di San Claudio che si concretizzeranno nella creazione di una nuova aula polivalente da circa 150 metri quadrati; sarà destinata anche al servizio mensa. In quest’ottica il Comune di Corridonia sta predisponendo una variante urbanistica al piano regolatore, finalizzata al cambio destinazione d’uso della porzione di una area di proprietà dell’ente vicina all’attuale aula mensa della scuola, necessaria per l’ampliamento dell’edificio. Con ogni probabilità l’intervento sarà realizzato in estate, e si tratterà di un’opera compensativa a carico della Società Gasdotti Italia, gestore di una rete di gasdotti di interesse nazionale, la quale ha svolto i lavori di realizzazione e messa in attività del metanodotto in alta pressione "San Marco-Recanati" che attraversa anche il territorio di Corridonia. Nel 2023 infatti la giunta aveva dato il via libera al progetto per la costruzione di una stazione di spinta per il gasdotto in contrada Sarrocciano, un impianto istallato nelle vicinanze dell’area di servizio Corridonia sud, in superstrada. Il Comune quindi, stando al protocollo d’intesa siglato con la Società Gasdotti Italia, si è impegnato a sostenere la costruzione dell’impianto mentre per la società "rientrano alcune opere compensative – illustra la delibera – tra cui l’iniziativa denominata ‘iniziative per la sostenibilità sociale ed ambientale nell’area di San Claudio’ che prevede anche l’ampliamento della scuola primaria di San Claudio per la creazione, progettazione, esecuzione lavori e collaudi finali, di un locale mensa".