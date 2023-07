Un’auto a fuoco in autostrada

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco dorici, nella notte tra giovedì e ieri, per spegnere e sedare le fiamme che si erano sprigionate all’interno di una macchina in transito lungo l’autostrada A14, all’altezza del chilometro 232, al confine tra la provincia di Macerata e quella di Ancona.

Nello specifico infatti, l’episodio è avvenuto tra il casello Ancona Sud e quello Loreto-Porto Recanati. Dopo che il conducente dell’auto ha accostato ai bordi della terza corsia e lanciato l’allarme, sul posto è accorsa prontamente la squadra dei pompieri di Ancona con un’autobotte per spegnere le fiamme (nella foto). Così, in breve, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza tutta l’area coinvolta nell’incendio notturno.

Per fortuna, non sono rimaste ferite né risultano coinvolte persone. Inoltre, vista la tarda ora, il traffico non ha subito alla fine alcun tipo di rallentamento e la viabilità non è stata compromessa.

Poco dopo l’episodio è arrivata sul posto anche la pattuglia della polizia autostradale del distaccamento di Porto San Giorgio per svolgere tutti i rilievi del caso.

g. g.