"Un’auto ha urtato mio figlio: ho denunciato"

di Giorgio Giannaccini

"Mio figlio di 13 anni stava attraversando le strisce pedonali su corso Matteotti, insieme a tre amici, quando un’auto è arrivata a velocità sostenuta e lo ha urtato lateralmente, facendolo cadere a terra, per poi passargli sopra al braccio destro con una delle ruote. Tutto ciò gli ha causato una frattura e oltre 20 giorni di prognosi. Ma l’uomo che guidava la macchina non si è fermato e anzi è fuggito via. Ora ho fatto denuncia". È il racconto choc di un padre recanatese che nella tarda mattinata di domenica aveva portato il figlio a Porto Recanati, perché il piccolo doveva incontrare degli amici a una festa di compleanno. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 12.30, lungo il passaggio pedonale che si trova in corso Matteotti. "A quell’ora mio figlio, accompagnato da tre amici, camminava sul corso e a un certo punto si è messo ad attraversare le strisce – afferma il genitore –. Improvvisamente un’auto di colore scuro ha impegnato l’incrocio e lo ha centrato sul fianco, prendendo solo a lui che precedeva il gruppo di amici. Così, è rovinato sull’asfalto e ha battuto la testa. Nel mentre ha cercato di rialzarsi, ma una ruota dell’auto gli ha pestato parte del braccio destro. Nonostante questo – aggiunge il recanatese –, l’automobilista non si è curato di prestare soccorso ed è scappato per i vicoli del centro. Da quanto ha visto mio figlio, dovrebbe trattarsi di un uomo di mezza età. Purtroppo non è riuscito a prendere alcun numero di targa, perché in quel momento era sotto choc". Dopodiché, il genitore è andato a prendere il figlio e lo ha portato al pronto soccorso di Loreto, dove gli è stato fasciato il braccio. Ieri, invece, il ragazzino è stato visitato all’ospedale Salesi di Ancona, e lì è stata accertata una lieve frattura al polso con prognosi da 25 giorni. Tuttavia, il padre è adesso intenzionato a sporgere denuncia. "La cosa che mi ha fatto rimanere male è pensare che ci sia in giro qualcuno che investe un giovanissimo e poi tira dritto – osserva amareggiato l’uomo –. Ma la cosa più grave, è che pure gli amici di mio figlio hanno rischiato di essere falciati dall’auto. Comunque, domenica appena è successo il fatto ho allertato i carabinieri di Porto Recanati, i quali hanno iniziato a visionare le telecamere di videosorveglianza. Oggi (ieri, ndr) pomeriggio sono andato in caserma per fare denuncia. Invito al pirata della strada di farsi avanti il prima possibile".