Un’azienda su due non trova personale

I giovani cercano lavoro. Le imprese cercano lavoratori e, in un caso su due, non li trovano. Nel 2022, in provincia di Macerata la difficoltà a reperire manodopera si è attestata al 46,7% del totale dei posti disponibili, vale a dire 12.515 su 26.800. Numeri preoccupanti, che collocano la nostra provincia tra quelle con maggiori problemi, all’11° posto della graduatoria nazionale, al primo posto nelle Marche (Fermo segue al 28° posto con il 44,3%, Ancona al 48° con il 42,3%, Pesaro al 50° con il 41,9% e Ascoli al 62° con il 39,9%). Questo il quadro che emerge da un’indagine dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre che evidenzia come dal 2017 ad oggi l’incidenza delle difficoltà di reperimento in Italia sia più che raddoppiata. "Se sei anni fa solo il 21,5% degli imprenditori dichiarava di faticare moltissimo a reperire nuovo personale, nella rilevazione di settembre 2023 la percentuale è salita al 47,6%. È evidente che nei prossimi anni la tendenza è destinata a salire ulteriormente. Calo della natalità e progressivo innalzamento dell’età media dovrebbero creare non pochi problemi agli imprenditori". Grazie ai dati della periodica indagine Excelsior di Unioncamere - Anpal, la Cgia ha stilato l’elenco delle prime 50 figure professionali di difficile reperimento. "Praticamente introvabili i saldatori ad arco elettrico, i medici di medicina generale, gli ingegneri elettronicitelecomunicazioni, gli intonacatori e i dirigenti d’azienda: in otto casi su dieci la ricerca finisce in fallimento". Altrettanto difficili da reperire meccanici collaudatori, infermieriostetriche, tecnici elettronici, saldatori e tagliatori a fiamma, ingegneri elettronici, elettrotecnici e altri. Nelle Marche e in provincia le prime cinque figure professionali difficili da trovare sono camerieri, commessi alle vendite al minuto, cuochi, personale addetto all’imballaggio e al magazzino, personale per i servizi di pulizia.