Under 40 al volante di auto d’epoca

Dopo il successo dello scorso anno, che ha segnato il lancio del format "I Giovani di Lodovico", il club CaemScarfiotti propone la seconda edizione della manifestazione per auto d’epoca dedicata a conduttori under 40 e alle vetture con almeno venti anni d’età. L’appuntamento, valido come nona prova del Trofeo ASI Giovani, scatta anche questa volta dalla sede del club a Piane di Potenza, a Montecassiano: oggi gli equipaggi partecipanti saranno qui per le operazioni preliminari, previste dalle 9.30 alle 10.30. Alle 11 circa il primo equipaggio partirà per il percorso collinare e montano che porterà prima i radunisti a Cingoli per la visita al Museo del Sidecar e per la successiva pausa pranzo, dopo la quale ci sarà una prima sezione di prove di abilità. Alle 16 gli equipaggi riprenderanno i loro mezzi per trasferirsi a San Severino, dove in via Evangelista Torricelli ci sarà una seconda sezione di prove di abilità. L’itinerario successivo vedrà gli equipaggi protagonisti salire verso Sassotetto, a 1.300 metri d’altitudine, per la terza sezione di prove di abilità. L’apericena alla Piccola Baita concluderà la manifestazione con le premiazioni degli equipaggi e il saluto dello staff organizzatore, composto dai consiglieri e dai Giovani del CaemScarfiotti.