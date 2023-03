Undici giornate di corse all’ippodromo San Marone

Sono undici le giornate di corse assegnate quest’anno all’ippodromo San Marone della famiglia Mori, si disputeranno tra la fine di marzo, aprile e maggio. E per favorire la partecipazione del pubblico, alcune giornate sono previste di domenica. Inoltre, all’interno del calendario sarà riportato il Palio dei Quartieri, evento che stimola il sano agonismo tra i vari quartieri cittadini, ognuno dei quali sceglierà cavallo e driver più gettonati per garantirsi la soddisfazione del successo. Ippodromo e giornate di corse finalizzate non solo allo spettacolo e al godimento di una collina straordinaria, ma anche al rilancio del turismo. Una ’rinascita’ dell’ippodromo, c’è da dire, dopo anni di mortificazione con pochi appuntamenti, già in parte avviata lo scorso anno e ulteriormente potenziato in questo 2023. Merito dell’Amministrazione comunale e della famiglia Mori, soprattutto, ma anche del consigliere comunale Pierpaolo Turchi e di Massimo Pierini, esperti di ippica e piccoli proprietari di cavalli al trotto. Nei giorni scorsi, su delega del sindaco Ciarapica, loro due hanno incontrato Ermanno Junior Mori per fare il punto della situazione. "Obiettivo - ha detto Turchi - è rilanciare l’ippodromo, struttura strategica per il territorio e dalle grandi potenzialità anche sotto il profilo turistico. L’ippica può rappresentare una grande attrattiva, specialmente tra le famiglie e le nuove generazioni". Giornate di corse che debbono essere anche un traino per riportare al centro delle attenzioni il Museo storico del trotto, realtà unica in Italia di cui Civitanova deve essere orgogliosa e che va adeguatamente valorizzata.

g. f.