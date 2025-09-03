Undici litografie originali,. Remo Squillantini in mostra

Nella sala espositiva in piazza della Stazione a Porto Potenza è in corso la mostra intitolata "Un viaggio nella borghesia italiana attraverso opere grafiche di Remo Squillantini", pittore ed illustratore toscano (nella foto una delle sue opere) di rilievo nel panorama artistico italiano del Novecento. L’esposizione, composta da undici litografie originali, rimarrà aperta fino a domenica (dalle 17.30 alle 23.30). E si tratta di un progetto artistico del giovane Darius Colceriu, ideato per la sua tesi in Storia dell’Arte. L’intento della mostra è quello di offrire alla cittadinanza un’occasione di conoscenza e riflessione su un artista che ha saputo raccontare, con ironia e poesia, la società del suo tempo. Le opere scelte illustrano momenti di vita borghese, salotti, caffè e scene quotidiane, restituendo un quadro vivo e attuale delle dinamiche sociali e culturali del Novecento.

L’iniziativa si pone come momento di valorizzazione culturale per il territorio, proponendo un linguaggio artistico capace di dialogare con il pubblico di ogni età. La mostra è corredata da un apparato critico introduttivo e da pannelli esplicativi, con l’obiettivo di rendere l’esperienza accessibile e coinvolgente. L’esposizione è promossa dalla Pro loco di Porto Potenza.