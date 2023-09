"Undici mesi da incubo. Ho fatto il mio dovere"

A distanza di undici mesi da un episodio spiacevole che ha coinvolto un dipendente comunale di Porto Recanati, interviene Lorenzo Riccetti, assessore con delega ai lavori pubblici per chiarire quanto accaduto. Lo fa all’indomani della decisione della Procura di Macerata di archiviare la querela sporta dal dipendente che si era ritrovato a dover ricorrere al Pronto soccorso di Loreto accusando un forte stato di agitazione e di malessere. Il fatto riguardava, appunto, un dipendente comunale notato da un assessore a prendere un caffè in orario di servizio, poi raggiunto da questo fuori dal bar per avere spiegazioni. Su questo episodio venne presentata anche un’interrogazione da parte del gruppo di minoranza del Centro Destra Unito. Nessuno allora fece il nome di Riccetti, assessore ai lavori pubblici, anche se secondo lui era ben chiaro chi fosse il protagonista di quel rapporto ravvicinato con il dipendente. L’assessore sostiene che fu grave, ai tempi, parlare di un dipendente comunale "aggredito da un assessore tanto da richiedere un ricovero in ospedale. Sono rimasto in silenzio per 11 mesi nei quali ho sentito parlare tanto e a sproposito". Un esponente di minoranza, inoltre, parlò di un presunto clima di intimidazione e terrore presente all’interno del Comune e della paura dei dipendenti che subiscono e non reagiscono per paura di reazioni dal partito politico.

In realtà, replica oggi Riccetti, "se un assessore riceve segnalazioni di un dipendente che trascorre numerose e lunghe pause caffè nei bar del centro è tenuto a segnalarlo. L’aggravante è che stava utilizzando anche un mezzo di servizio, perciò avrebbe rischiato grosso in caso di incidente. Nei casi più gravi si parla di truffa aggravata come falsa attestazione di presenza a lavoro. Certi comportamenti a Porto Recanati erano così noti alla cittadinanza da diventare un fenomeno social". L’immagine, invece, che passò allora, a detta di Riccetti, è che i dipendenti sono così intimoriti che non reagiscono, "però continuano a lasciare il luogo di lavoro in orario di servizio". Dopo nove mesi è arrivato il provvedimento del giudice di archiviazione della querela presentata dal dipendente nella quale si esclude che "l’assessore abbia alzato la voce, come riferito anche da un testimone, e pronunciato minacce o parole ingiuriose nei confronti del dipendente". A questo punto conclude Riccetti mi "riservo la controquerela perché il dipendente mi addebita condotte assolutamente non provate. Parlando di un’archiviazione non solo non sussiste l’ipotesi di reato, ma non regge neanche l’accusa in giudizio".