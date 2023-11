Undici speaker e 1.500 partecipanti, i numeri del "Leadership Forum" promosso da Performance Strategies

Il Leadership Forum, organizzato dalla società maceratese Performance Strategies e intitolato quest’anno "Lead the future", ha ospitato 11 speaker internazionali e ha visto la partecipazione di oltre 1.500 partecipanti provenienti da 400 aziende. "Il Leadership Forum quest’anno aveva l’obiettivo di offrire idee per far fronte alla crescente instabilità del mondo e, quindi, del business – spiega Marcello Mancini, Ceo & Founder Performance Strategies –. Ciò che i leader possono fare è sviluppare modelli per fare impresa in modo più sostenibile, individuare strategie per restare in gioco in mercati sempre più volatili". Tra gli ospiti il filosofo Nassim Nicholas Taleb; Indra Nooy, Ceo visionaria di PepsiCo; Mo Gawdat, chief business officer di Google e Cathy O’Dowd, prima donna a scalare la montagna più alta del mondo.