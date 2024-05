"Un’economia digitale e green"

Andrea Innocenzi, nel vostro programma al primo posto c’è il rilancio dell’economia. Che avete in mente?

"Innanzitutto la valorizzazione dei prodotti locali. Vogliamo anche agevolare chi organizzerà eventi e attività di promozione, esentandoli dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e istituiremo un fondo per aiutare chi aprirà nuove attivita. Vogliamo che la percezione di Visso sia quella di una città in cui si può lavorare, anche in smart working, immersi nella natura. Su questo ci confronteremo con la facoltà di informatica dell’Università di Camerino, fondamentale anche per supportare il lavoro dei nostri allevatori. Inoltre, presenteremo in Regione un progetto per realizzare un mercato sperimentale a chilometro zero. E ancora, ristrutturazione e valorizzazione dell’ex mattatoio comunale e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con produttori e imprenditori del territorio".

Parlare di Visso vuol dire parlare di ricostruzione.

"Abbiamo necessità di accorciare i tempi della ricostruzione, e dare una nuova luce al centro storico di Visso, dobbiamo riaprirlo il prima possibile. Proponiamo l’immediata ricognizione di tutte le pratiche presentate stimolando chi è ancora indietro. Fondamentale sarà la costante collaborazione con il commissario Guido Castelli. Il rifacimento delle prime case sarà la priorità, per togliere le famiglie dalle Sae, ma è importantissima anche la ricostruzione delle seconde case per il turismo".

Ambiente, turismo, sostenibilità vanno di pari passo.

"Da sempre il comune di Visso è un centro di attrazione per gli amanti dell’ambiente. La nuova amministrazione dovrà valorizzare queste ricchezze e creare specifiche azioni in tal senso. Sarà fondamentale creare spazi verdi, aree di incontro pubblico, aree camping attrezzate, percorsi naturalistici e tratturi".

Una comunità deve provvedere al benessere dei propri anziani e ad invogliare i giovani a restare.

"Questa parte del programma l’abbiamo chiamata ’una spinta che parte dal sociale’. Pensiamo al potenziamento dei servizi domiciliari di prossimità e ad offrire servizi ai più giovani quali l’asilo e la scuola primaria, trasporti migliori, un poliambulatorio anche pediatrico, ma soprattutto prospettive di lavoro per i cittadini di Visso".

Gaia Gennaretti