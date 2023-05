"Un’emozione in cartapesta", inaugurata la mostra

Dalle maschere alla realtà. Si intitola "Un’emozione in cartapesta" ed è la mostra inaugurata nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo, dagli alunni dell’Ipsia Ercole Rosa. L’esposizione. oltre a raccogliere i lavori di Ulisse Costantini – architetto di professione, ex sindaco di Fiuminata e artista per passione – mette insieme anche quelli degli alunni della seconda classe dell’Ipsia che, da gennaio, hanno seguito un progetto di laboratorio artistico nato dalla volontà di introdurre gli studenti nel mondo della creazione di manufatti artigianali e artistici, al fine di sperimentare con le proprie mani, e con il proprio pensiero, operando direttamente sulla materia. Un’idea nata dall’insegnante Daniela Angeloni e subito sposata con entusiasmo e partecipazione dai ragazzi, che hanno scelto come materiale la cartapesta. "La maschera – spiega Ulisse Costantini, che ha tenuto da esperto esterno speciali lezioni in aula – rappresenta lo specchio dell’anima del suo creatore il quale, attraverso questo oggetto, diventa personaggio nel teatro reale della vita". Diverse le finalità del progetto che ha coinvolto gli studenti: mettersi in relazione con tutti, conoscere sé stessi e gli altri, creare consapevolezza dei propri punti di forza, aiutare ad imparare ad accogliere gli altri anche nelle loro diversità ed originalità.