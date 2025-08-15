Un’enoteca a cielo aperto. Torna "Calici dal Balcone"

Dalle 18 di domani e domenica, a Cingoli diventerà un’esaustiva enoteca la zona del centro storico da piazza Vittorio Emanuele II al termine del corso Garibaldi: con la dodicesima edizione di "Calici dal Balcone", l’evento organizzato col Comune dal comitato locale della Croce Rossa Italiana che lo ripropone all’insegna dello slogan "Bevi bene, bevi sano", per il progetto "Mettiamoci sulla buona strada". Scopo della manifestazione: sensibilizzare sull’uso di bevande alcoliche evitandone l’abuso. Esporranno la loro produzione 54 cantine marchigiane, un numero record in confronto alle precedenti edizioni, ma che addirittura sarebbe potuto essere perfino più alto.

"Per indisponibilità di spazi, non abbiamo potuto accettare ulteriori richieste – ha precisato Maurizio Massaccesi, presidente della Croce rossa cingolana –, mentre si è dilatata la presenza di qualificate associazioni: le avevamo già dal Pesarese all’Anconetano e al Maceratese, ora si è aggiunto il Consorzio per la tutela dei vini piceni". Sommelier saranno disponibili per dimostrazioni e assaggi, come pure si avrà l’opportunità di apprezzare la produzione olearia del territorio: in collaborazione col Comune, alcuni frantoi saranno presenti per favorire il gradimento delle loro tipicità. In piazza, il Gruppo giovani della Croce rossa ha programmato "Calici dai balocchi", per i bambini che saranno intrattenuti con momenti ricreativi e nel parco-miniautomotomezzi-bici (nella foto), per educare a "mettersi sulla buona strada" effettuando un percorso su cui è posta una serie di segnali: al termine del percorso verrà attribuita, con il logo della Croce rossa italiana, una patente simbolica di abilità alla guida.

Questa volta il ricavato di "Calici dal Balcone" non sarà destinato alle esigenze del comitato: la dirigenza intende attuare, d’intesa con la famiglia, un’iniziativa da realizzare in memoria di Federico "Maurizio" Marchegiani, il valoroso volontario della Croce rossa cingolana prematuramente deceduto lunedì scorso.