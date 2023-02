Unesco, presentato il logo per la Sinclinale Camerte

di Alessio Botticelli

Otto cerchietti contenuti in un cerchio più grande di colore verde: questo il logo, presentato ieri al Polo Museale di Pioraco, che accompagnerà il percorso di avvicinamento alla candidatura del "Paesaggio vitivinicolo del Verdicchio di Matelica nella Sinclinale Camerte" nella World Heritage List Unesco, progetto che ha preso vita nel novembre 2020 grazie al Centro Studi Luglio ’67 ed al Club Unesco di Tolentino, con la collaborazione delle amministrazioni degli otto Comuni che compongono geograficamente la Sinclinale e di varie realtà associative del territorio, come ad esempio le Pro Loco. "Nel disegnare il logo ci siamo ispirati alla collocazione geografica degli otto Comuni che compongono la Sinclinale camerte, rappresentandoli con otto cerchietti – ha spiegato il Paolo Montanari dello Studio Grafico Unisign di Fabriano, che ha curato il logo stesso –; per dare un’idea di unitarietà li abbiamo poi inseriti in un ulteriore cerchio più grande che rappresenta la Sinclinale, al quale abbiamo dato infine il colore del Verdicchio, ossia il verde". Alla conferenza di presentazione del logo della Sinclinale il presidente del Centro Studi Raimondo Turchi ha introdotto vari interventi, sia di rappresentanti delle varie realtà associative coinvolte nel progetto che di esponenti del mondo politico: "Con questo progetto si è riusciti a mettere insieme otto Comuni, cosa non scontata perché spesso nelle Marche soffriamo la frammentarietà che conduce all’isolamento – ha dichiarato Chiara Biondi, assessore regionale alla cultura –. La Regione Marche sta lavorando con la legge sui borghi proprio per valorizzare l’entroterra e le aree montane, che sono quelle che maggiormente soffrono l’isolamento e lo spopolamento". L’importanza della sinergia tra Comuni è stata rimarcata anche dal consigliere regionale Enzo Marinelli: "Dobbiamo superare i campanilismi, e questo è un passaggio importante in tal senso – ha spiegato il presidente della I Commissione consiliare permanente –; è importante sapere che abbiamo un territorio che ha le caratteristiche per essere sito Unesco, dobbiamo quindi promuoverlo e crederci".