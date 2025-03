"Un’esperienza di formazione"

Inizio col botto per l’Iis Da Vinci di Civitanova: aderisce per la prima volta alle Giornate Fai occupandosi di Villa Buonaccorsi, a Potenza Picena. Promotrice dell’iniziativa, la prof. di storia dell’arte Roberta Medori. Nel progetto è coinvolta una trentina di ragazzi, di cui 21 apprendisti ciceroni tra i licei classico, scientifico (dove insegna) e scienze applicate. "Un’esperienza attiva di grande formazione – afferma –, per l’approccio culturale con il territorio, un arricchimento per i ragazzi, che hanno dimostrato entusiasmo, partecipazione e impegno fin dalla fase di preparazione. Spero sia l’inizio di una lunga collaborazione".