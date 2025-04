"Un’esperienza utile per chi ama leggere"

Le opinioni degli studenti all’intervista.

Alice (nipote di Luca Saltini): "Sono stata molto felice di “incontrarlo“ anche solo in videoconferenza, perché non lo vedevo di persona da quasi un anno. È stato un po’ difficile parlare a uno schermo, online e a distanza, e sarebbe stato molto più bello e più facile farlo di persona in presenza. Questo è un aspetto da considerare in occasioni del genere".

Anna: "Trovo che questa esperienza sia stata molto utile per chi come me ama leggere e scrivere racconti, e spera che un giorno verranno pubblicati".

Giorgia: "Luca Saltini è stato molto preciso riguardo al lavoro di uno scrittore, inoltre mi è piaciuto come ci ha spiegato il suo modo di scrivere".

Elena: "A me è piaciuto molto fare un’intervista ad uno scrittore. Mi piace molto l’idea di immaginare e scrivere un racconto. È anche una bella sensazione quando qualcuno legge un tuo libro e lo trova bello".

Daniel: "Saltini è una persona molto simpatica".

Emma: "Incontrare uno scrittore di romanzi mi è piaciuto molto, ma soprattutto mi ha interessato. Anche perché io amo leggere e scrivere, quindi mi è stato utile e mi ha dato molte idee".

I ragazzi della redazione giornalistica Andrea Fabbracci, Emma Giorgetti, Giorgia Napoleone, Eya Rezine con Alice Mariani, Elena Di Silvestro, Daniel Santandrea, Anna Sciaratta e tutti gli altri alunni della II B della Scuola Raffaello Sanzio