Un’estate da Supereroi: anche Mr Rain in arena

Trainato dal vento del successo di Sanremo, Mr Rain arriva anche a Macerata per un concerto da non perdere allo Sferisterio. L’appuntamento è per il 25 agosto, alle ore 21. "Un’altra proposta di prestigio a Sferisterio Live, una rassegna che cresce esponenzialmente ogni giorno di più presentando al pubblico alcuni dei migliori concerti, in grado di soddisfare tutti i palati e in questo caso specifico di rispondere ai gusti dei più giovani – interviene l’assessore comunale Riccardo Sacchi -. Questa volta, infatti, annunciamo un artista che è la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, al centro dei riflettori con più di 700 milioni di streaming, già ben 13 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Il fascino dello Sferisterio, come location ideale per la musica dal vivo, è diventata certezza e a dimostrarlo è il forte interesse che dimostrano sia le agenzie sia gli artisti, anche di fama internazionale, che desiderano esibirsi sul nostro straordinario palcoscenico".

Mr. Rain, l’artista multiplatino e autore di hit come "Fiori di Chernobyl", "9.3", "Meteoriti" e "Ipernova" ha conquistato, con "Supereoi" il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche, a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto.

Le prevendite dei biglietti saranno aperte su Ticketone (online e punti vendita) e Dice e prossimamente alla biglietteria dello Sferisterio. Questi i prezzi comprensivi di prevendita: platino 59 euro, oro 54 euro, verde 48 euro, blu 45 euro, rosso 39 euro, giallo 35 euro e balconata 30 euro.