Un’estate ricca di concerti e musica Blues, pizzica e un tributo a Dalla

di Lucia Gentili

Dopo i campionati italiani di pattinaggio dello scorso fine settimana e "Pollywood Summer Festival" di questo (si conclude oggi) l’estate di Pollenza entra nel vivo con la Festa di San Giovanni. Domani alle 21 Prepalio e sabato prossimo, sempre alle 21, in piazza della Libertà tradizionale appuntamento con il Palio di San Giovanni, a cura del Comitato "Gli amici del Palio". La settimana dei festeggiamenti del patrono si conclude domenica 25 giugno alle 21 con il concerto di San Giovanni a cura del corpo bandistico "G. Verdi" di Pollenza in piazza Ricci. Sabato 1 e domenica 2 luglio va in scena la prima edizione del festival letterario "SoStar tra i libri…. Festival di pagina in pagina", un viaggio nelle Marche attraverso libri, letture e mostre al chiostro SS. Antonio e Francesco. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio "Festa delle Canestrelle", a cura della Parrocchia S. Andrea Apostolo all’oratorio Cardinale Cento, con la sfilata finale nel centro storico in programma domenica 9 alle 17.30. Il chiostro SS. Antonio e Francesco nelle serate del 10-13-20-27 luglio, ospiterà "Il nome perduto", rassegna di luoghi, monumenti e personaggi e popoli della storia di Pollenza, targata Arte per le Marche. Il 14 luglio, alle 21 in piazza della Libertà, torna l’appuntamento con la XXXII edizione del San Severino Blues Festival: Pollenza ospiterà Chris Cain live in concerto. Il 15 è la volta di Anna Laura Alvear Calderon con un tributo a Lucio Dalla, nell’ambito di Borghi in Jazz e il 16 in piazza sarà la volta dell’orchestra composta dai bambini del Nyco Music camp & tour. Il 21-22-23 "Rotelli in fest…ival", nella frazione omonima, con intrattenimento e stand gastronomici, mentre il 23 in piazza pizzica salentina con "Compagnia del Solstizio Mediterraneo", a cura dell’Avis. Il 27-28-29 divertimento assicurato al "Music, beer & fest" (Proloco di Casette Verdini). Agosto si apre con i concerti finali dei corsi internazionali Musica e arte 2023 (45 agosto) al chiostro, in collaborazione con l’istituto Vaccaj di Tolentino. Novità a settembre: dall’1 al 10 ventinovesima esposizione di antiquariato, restauro e artigianato artistico, in piazza della Libertà. Il programma completo si può trovare sul sito del Comune, dove vengono ricordate anche le mostre da visitare.