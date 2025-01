"Un’età per stare insieme". Progetto per gli ospiti della casa di riposo

Continua il progetto "Un’età per stare insieme" rivolto agli ospiti dell’Asp Civica Assistenza Tolentino, la casa di riposo. È promosso dal Circolo Auser, associazione che si occupa di invecchiamento attivo. Lunedì le sonorità della musica tradizionale marchigiana hanno invitato il pubblico a vivere un clima gioioso; tante le persone che gli ospiti hanno cantato con i musicisti Marco Meo e Cristian Latini. Organetto e tamburello hanno consentito agli anziani di sorridere, andare a tempo con le mani, intonare i testi di canti del passato ma che sono sempre nei loro ricordi. Il progetto socio-culturale, che gode del patrocinio del Comune e il sostegno di Poltrona Frau, Assm, Terme Santa Lucia e Coop Alleanza 3.0, iniziativa "Più Vicini", tornerà il prossimo sabato 22 febbraio con la clownterapia.

Non solo casa di riposo. Il circolo tolentinate prosegue con altre attività, portate avanti anche con altre associazioni, come la mostra fotografica "Gli occhi da soli non vedono", personale a cura di Fausta Filipponi, inaugurata domenica scorsa nel foyer del Politeama e promossa da Auser e Amici Per. L’esposizione è visitabile fino a domenica con orario 17 - 19.