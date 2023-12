Unicam aiuta le imprese. Fondi per green e digitale

Presentati ieri dall’Università di Camerino i bandi a cascata Vitality, sei bandi per la ricerca destinata alle imprese. Nell’ambito del progetto "Vitality", finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con i fondi Pnrr, l’Università di Camerino guida lo Spoke 6, il sotto-progetto specifico dedicato alla "Innovation and safeness in living environments in the digital and green transition era".

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i bandi a cascata che Unicam, in qualità di capofila dello Spoke 6, eroga e che sono relativi a contributi alle imprese per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Al lancio del progetto, il rettore Graziano Leoni spiega come "l’idea di Vitality è quella di valorizzare le competenze dei centri di ricerca sul territorio. Si crea così un ecosistema con le imprese". Il progetto in cui rientra Unicam è uno degli undici a livello nazionale realizzati da Vitality, ed è quello che riguarda Umbria, Marche e Abruzzo. L’ateneo camerte, che è uno dei nove coinvolti in queste regioni, ha disposto questi sei bandi a cascata più o meno tutti incentrati su transizione digitale e green. Al loro interno hanno dei pacchetti con vari temi di ricerca e le aziende che saranno interessate a beneficiarne potranno prendere visione dei pacchetti e scegliere quello più congeniale per loro. Indirizzati a piccole e medie imprese, o anche a grandi imprese ma in partnership con piccole, i bandi hanno come unico vincolo per i partecipanti l’avere sede nella regione Marche e la scadenza per le domande è prevista per il 31 gennaio prossimo. In totale si parla di 200mia euro a progetto.

Il direttore generale Andrea Braschi commenta l’iniziativa con queste parole: "Con questa occasione di crescita che rientra nel Pnrr il territorio è stato messo insieme a collaborare e non competere, quindi ci piacerebbe il territorio risponda".