Unicam, Corradini e Leoni puntano su una didattica innovativa

Tensione sulle candidature, ma curiosità ed attenzione sui programmi per il prossimo mandato rettorale all’Università di Camerino. Martedì all’Assemblea della comunità universitaria oltre al caso del prof Flavio Corradini e la sua ricandidabilità ampio spazio è stato dedicato alla presentazione di idee e progetti del prof Graziano Leoni e dello stesso Corradini. "Concretamente Unicam per l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione" è il titolo della linea programmatica del prof Leoni che da attuale prorettore vicario ha aperto con una disamina sulla situazione attuale dell’ateneo ponendosi in continuità al rettorato del prof Claudio Pettinari centrando la sua attenzione non solo sui temi sensibili di Terza missione, internazionalizzazione e organizzazione, ma partendo da ricerca e didattica. Per la prima è proposta una delega dedicata da prorettore, una crescita strategica dei dottorati e un miglioramento quantitativo e qualitativo, mentre sulla didattica punta ad un tavolo di coordinamento, alla relazione studente-docente da rinnovare, allo streaming dei corsi dove è un valore aggiunto e alla ricerca di lavoro attraverso un placement migliore. Il prof Corradini parte invece proprio dall’organizzazione volendo una "università proiettata nel mondo" attraverso rapporti con consorzi e università straniere, costruzione di dipartimenti di eccellenza ed un miglioramento nei "rapporti tra le scuole e organi con anche l’istituzione di un consiglio dei direttori delle scuole". Anche lui parla di didattica innovativa che si concentri sulla formazione post lauream ed un manager dedicato alla ricerca che ne faccia anche una ricerca trasversale alle varie specializzazioni. Alcuni interventi dal pubblico hanno notato sovrapponibilità nelle proposte, ma all’uscita alcuni hanno poi evidenziato che differenze ce ne sono. Una cosa su cui entrambi hanno concordato è il problema da risolvere della mancanza di abitazioni per studenti e il caro affitti: Leoni propono un "campus diffuso" con accordi con i proprietari, Corradini un cashback sulle tasse agli studenti in affitto e coinvolgimento degli attori in gioco.