Unicam dedica la sala lettura alla docente Serafina Larocca

La sala lettura della biblioteca giuridica dell’università di Camerino è stata intitolata alla memoria dell’indimenticata professoressa Serafina Larocca, docente della Scuola di giurisprudenza scomparsa nel 2019. La cerimonia si è svolta ieri, alla presenza del rettore Graziano Leoni, con il direttore della Scuola di giurisprudenza Rocco Favale, i familiari, gli studenti, i colleghi di Unicam, che hanno voluto testimoniare il grande affetto nei confronti della professoressa. L’hanno ricordata i professori Vito Rizzo, Lucia Ruggeri e Francesco Rizzo e gli studenti Giovanni Bova e Serena Cancellieri, in rappresentanza della comunità studentesca della Scuola di giurisprudenza. "La prof. Larocca ha riversato tutta la sua energia oltre al suo fervore scientifico – ha sottolineato quest’ultima – a disposizione di noi studenti, che considerava come parte integrante della sua grande famiglia accademica. Il suo esempio di professionalità e umanità accademica continuerà a vivere". Dopo la laurea in giurisprudenza a Unicam, Larocca aveva proseguito la sua carriera sempre in ateneo, impegnata nell’attività didattica alla Scuola di specializzazione in Diritto civile e nell’orientamento della Scuola di giurisprudenza.