Unicam e città per un futuro più verde

"Un progetto condiviso tra università e città per la pianificazione e gestione del verde urbano", così il sindaco di Corridonia, Giuliana Giampaoli ha illustrato l’accordo quadro siglato tra Comune e l’Università di Camerino, finalizzato all’avvio di iniziative volte all’analisi, riqualificazione e progettazione di nuove aree del verde pubblico. Un primo screening è già stato effettuato (tra le prime zone monitorate ci sono i viali Montolmo e Niccolai) e il successivo step è stato compiuto ieri, insieme con il rettore Unicam Claudio Pettinari, con la cerimonia di firma della collaborazione, avvenuta nel giardino di Villa Fermani. "Abbiamo ritenuto necessario avvalerci di un supporto qualificato e competente – ha continuato il primo cittadino – Villa Fermani, luogo simbolo del verde cittadino, è il punto di partenza di un’iniziativa che dovremo sviluppare in maniera sostenibile e con un approccio sistemico. Nella pratica valuteremo le risorse e i punti critici di tutto il nostro territorio, ci sono viali alberati potenzialmente pericolosi, e sarà fondamentale pianificare un’azione, nella piena consapevolezza del problema, con lo scopo di mantenere il patrimonio verde".

"Questo accordo quadro non è simbolico – ha ribadito il rettore Pettinari – ma sarà produttivo fin da subito. L’ambiente non è una moda, quindi sceglieremo soluzioni che avranno un impatto sano in quanto il tema a volte viene trattato con poca competenza. Corridonia è il primo comune che ha deciso di stipulare questo tipo di accordo e speriamo sia il capofila di tanti altri territori della provincia". Ad entrare nel dettaglio è stato Andrea Catorci, responsabile del corso di laurea ’Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali’ dell’ateneo camerte, tant’è che nel progetto saranno impegnati alcuni ’suoi’ studenti. "Siamo in una situazione vicina al non ritorno – ha esordito – l’adeguamento sarà lungo, ecco perché oggi il verde urbano ricopre un ruolo importante. Abbiamo degli alberi fragili, perciò una delle prime attività sarà censire le specie anche dal punto di vista della pericolosità, stilando poi una proposta di verde che preveda piante con basse esigenze idriche, resistenti ai patogeni e a cui servano poca manutenzione – ha spiegato Catorci – La chiave di volta è l’utilizzo di essenze arboree selvatiche, il problema è che i vivai, per una radicata questione culturale, non le hanno mai tenute. Inoltre, vorremmo coinvolgere la cittadinanza al fine di concordare interventi e ricevere osservazioni".

Diego Pierluigi