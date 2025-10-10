Unicam e Finanza. Rinnovato l’accordo sulla formazione

È stato rinnovato per la durata di tre anni il protocollo d’intesa tra il comando regionale Marche della guardia di finanza, rappresentato dal generale di brigata Nicola Altiero, e l’università di Camerino, con il rettore Graziano Leoni.

"L’accordo, che nasce dalla comune volontà di promuovere la diffusione del sapere e la valorizzazione delle competenze – evidenziano le Fiamme Gialle – mira a favorire l’elevazione culturale e professionale del personale della guardia di finanza attraverso la partecipazione alle attività didattiche dell’ateneo, con particolare riferimento ai corsi di laurea attivi nella Scuola di Giurisprudenza. Grazie a questa intesa, gli appartenenti al Corpo, in servizio e in congedo, nonché i loro familiari, potranno usufruire di percorsi formativi personalizzati".

Unicam si impegna, in particolare, a fornire un servizio di tutoraggio dedicato per agevolare le procedure di iscrizione e a riconoscere, nei limiti previsti, i crediti formativi universitari (Cfu) già acquisiti in precedenti percorsi di studio o attività professionali pertinenti. "Questa collaborazione è un significativo passo avanti nella sinergia tra mondo accademico e istituzioni", concludono entrambe le parti.