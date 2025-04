Unicam e l’azienda Pieralisi insieme per promuovere la ricerca

L’Università di Camerino e Pieralisi spa, azienda jesina leader nella progettazione di soluzioni per l’estrazione e la separazione centrifuga, hanno sottoscritto un accordo quadro finalizzato a promuovere congiuntamente attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. "Collaborazioni, stage e progetti tesi allo sviluppo anche dell’università stessa", ha spiegato il Ceo e direttore generale di Pieralisi, ingegner Aldino Zeppelli.

L’intesa, firmata ieri nel polo "Chip", dal rettore Unicam Graziano Leoni e Zeppelli nasce dalla volontà di sviluppare sinergie nei settori delle tecnologie di separazione, della trasformazione alimentare e dell’innovazione industriale.

Presenti all’incontro anche il delegato del rettore per i rapporti con le imprese Fabio Marchetti, il direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute Gianni Sagratini ed Elena Vittadini della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria. Grazie a questo accordo, l’ateneo e l’azienda marchigiana potranno avviare attività comuni quali tirocini formativi, collaborazioni scientifiche, iniziative di orientamento, nonché la partecipazione congiunta a progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale.

"Questa collaborazione – ha dichiarato il ReLeoni – rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di Terza missione. Siamo orgogliosi di poter mettere a sistema le competenze dell’ateneo con un’azienda d’eccellenza come Pieralisi, condividendo obiettivi concreti di innovazione e sostenibilità, con ricadute positive per il territorio e per la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti".

"Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Unicam – ha sottolineato Zeppelli – un’università di prestigio con cui condividiamo la visione di un futuro industriale più sostenibile e tecnologicamente avanzato, che funga anche da volano di sviluppo per il nostro territorio".

Marco Belardinelli