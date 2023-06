Unicam, ferite di guerra: un master dedicato ai medici ucraini

Unicam ha promosso un percorso agevolato per favorire la partecipazione di medici ucraini al proprio master biennale internazionale di secondo livello in Aesthetic Medicine and Therapeutics (medicina estetica e terapeutica). Il master, attivato nel 2010 nell’ambito della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute e diretto dal prof Francesco Amenta (nella foto) è realizzato, in collaborazione, tra le università di Camerino e Torino con rilascio di titolo di studio congiunto, e sotto gli auspici dell’European Medical Association (Ema). È finalizzato alla formazione nel settore della medicina estetica e dell’utilizzo delle principali risorse della terapia estetica. Per agevolare la formazione dei medici ucraini nel settore, nei casi di cicatrici e ferite da guerra, Unicam concede agli iscritti ucraini una consistente riduzione della quota di iscrizione, calendari didattici ad hoc per facilitarne la partecipazione e un servizio di traduzione simultanea per venire incontro a chi non sia fluente in inglese (la lingua in cui viene erogato il master). Sono 25 i medici ucraini iscritti al master (da remoto), raggruppati in una classe interamente dedicata a loro. È già alta l’adesione dei sanitari coinvolti e le richieste di ulteriori iscrizioni sono numerose. "Il 28 febbraio 2022 Unicam ha aderito all’appello della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane e alla sollecitazione del ministero dell’università e della ricerca, mettendo in campo azioni concrete per il sostegno di docenti e studenti ucraini – dichiara il prof Amenta –. Nello specifico: quindici borse di studio, sostegno per visiting professor e attività di dottorato. Non solo, su spinta del rettore Claudio Pettinari, abbiamo anche organizzato seminari e webinar dedicati all’approfondimento e alla conoscenza di un conflitto che sentiamo profondamente ingiusto e drammatico. Un percorso dedicato ai medici ucraini del Master in Aesthetic Medicine and Therapeutics, un’iniziativa formativa in ambito di medicina estetica che attrae quasi 300 corsisti che vengono da varie parti del mondo è un’ulteriore tappa a sostegno del popolo ucraino, dei suoi medici e professionisti alle prese con una "medicina di guerra" che speravamo fosse una specializzazione archiviata con la fine del secondo conflitto mondiale. La medicina estetica è in grado di intervenire su ferite che altrimenti rischiano di lasciare cicatrici per sempre sul volto di cittadini inermi. Si tratta, da parte nostra, non solo di un gesto concreto per dire no alla guerra, ma anche di un’azione anche simbolica per restituire alla vita chi da oltre un anno vive tra macerie e bombardamenti".