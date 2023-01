Unicam fonda un laboratorio

L’università di Camerino è tra i fondatori del laboratorio di competenze "Energy Community Training Lab". Si tratta di un laboratorio promosso da consumatori, imprese, atenei e istituzioni, per condividere esperienze, fare rete, informazione e formazione nei territori, sul tema delle comunità energetiche. Il gruppo di ricerca "Enabling Consumer to become prosumer" di Unicam, coordinato dalla professoressa Lucia Ruggeri della Scuola di Giurisprudenza, ha partecipato nei giorni scorsi ad un convegno ad hoc a Roma. "Siamo molto soddisfatti – ha commentato la professoressa – di essere tra i promotori del laboratorio di competenze Ect Lab, incentrato sulla transizione energetica e sullo studio del fenomeno del "prosumerismo". Il prosumer è un consumatore di energia che a sua volta è in grado di produrre energia. Grazie al confronto e allo scambio di competenze ed esperienze si favorirà, quindi, la creazione di comunità energetiche".