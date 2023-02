Unicam, il Nobel Parisi inaugura l’anno accademico

di Lucia Gentili

Il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, è l’ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno accademico di Unicam. L’università di Camerino, infatti, gli conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in "Physics, Earth and Materials Sciences" giovedì 16 febbraio. "#Universitas: l’impatto sociale della Scienza" sarà il tema dell’inaugurazione del 687º anno accademico. "Ringrazio il professor Parisi per aver accettato il nostro invito e darci l’onore di ascoltare la sua lectio magistralis su "Il valore della Scienza"", ha detto il rettore Claudio Pettinari. Si inizierà con i saluti del presidente del Consiglio studentesco Yari Ferroni, della rappresentante del personale tecnico e amministrativo Catia Re, della rappresentante del personale docente e ricercatore Angela Trapananti e del direttore generale Andrea Braschi. Il rettore Pettinari terrà poi la relazione, al termine della quale sarà dichiarato ufficialmente aperto l’anno accademico. Sarà la volta, quindi, della cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa con la laudatio tenuta dal professor David Vitali, direttore della Scuola di scienze e tecnologie e un ringraziamento della comunità studentesca al professor Parisi da parte dello studente di fisica Antonino Marino. Proprio per l’impatto del professor Parisi sulle nuove generazioni, la laudatio sarà da parte dei giovani, che lo ringraziano per quanto fatto. "Noi studenti abbiamo bisogno di una direzione da seguire – ha detto Marino, che sarà un po’ la voce di tutti i colleghi –. Facendo scienza capita spesso che uno perda la motivazione e metta in discussione le proprie scelte: è proprio in questi momenti che occorre avere qualcuno a cui ispirarsi. Qualcuno che ha già percorso la nostra stessa strada e che è riuscito ad avere successo. Questa ispirazione sono persone come Parisi. É ovvio: non tutti riusciranno a vincere un Nobel o ad essere geniali come lo è lui, ma seguire i suoi passi non significa cercare di ottenere i suoi stessi risultati, significa piuttosto ispirarsi al suo desiderio di migliorare sempre e di mettere la curiosità al servizio della società. Queste qualità rappresentano il senso stesso della scienza, e Parisi le incarna perfettamente, seguendole non si può sbagliare: forse non sarà un Nobel, ma ovunque esse ci portino avremo successo nella vita. Parisi è uno scienziato a cui noi studenti dovremmo ispirarci, sia dal punto di vista professionale che umano". Il premio Nobel chiuderà la cerimonia con la sua lectio magistralis.