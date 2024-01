Unicam, il rettorato torna in centro: "Così rinasce il cuore della città"

La sede del rettorato Unicam è tornata in pieno centro, nello storico edificio di via Pieragostini 18. "Quella di oggi (ieri; ndr) è una grandissima emozione – ha dichiarato il rettore Graziano Leoni (nella foto) –: siamo tornati in pieno centro storico, dove staremo finché non torneremo a Palazzo Ducale". Riportare il cuore pulsante dell’università all’interno di quello che a sua volta è il cuore pulsante della città di Camerino ferita dal sisma era uno dei primissimi obiettivi del nuovo rettorato, che ha preso avvio il 6 novembre con la cerimonia d’inaugurazione.

"È forte l’impegno per recuperare quanto perso a causa del terremoto del 2016 – aveva dichiarato lo stesso Leoni all’inizio del suo mandato –: traslocando la sede del rettorato nel centro storico si potrà innescare un processo che favorirà la ripopolazione del cuore della città, e che potrebbe spingere l’amministrazione comunale a facilitare il recupero degli immobili da parte dei privati affinché gli studenti possano trovarvi sistemazione". Soddisfatto di questo trasloco anche il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli: "Lo spostamento della sede del rettorato nel centro storico è un segnale importante che il nuovo rettore Graziano Leoni ha voluto dare all’università e alla città intera, portando l’amministrazione, la governance e quindi il simbolo dell’università stessa in un edificio nel pieno del centro storico – ha dichiarato Lucarelli –: questo è un ulteriore segnale con cui si ribadisce l’obiettivo di far ripartire la ricostruzione dal centro storico, e non potrebbe essere diversamente essendo il centro storico cuore pulsante e punto nevralgico della città. Quindi – conclude il sindaco – un plauso a Graziano Leoni ed un grosso in bocca al lupo a lui e a tutta la comunità di Unicam per questa nuova sede".

Quello di via Pieragostini 18 è un edificio storico, nei cui corridoi sono passate diverse generazioni di studenti e studentesse fino al 1997, anno in cui divenne sede delle segreterie Unicam. Proprio il palazzo delle ex segreterie ’polo Franco Biraschi’, reso inagibile dal terremoto del 2016, è stato uno tra i primi ad essere ricostruiti, tant’è che a fine 2023 i lavori sono terminati dando così luogo al trasloco della sede del rettorato. L’inaugurazione della nuova sede avverrà il 6 febbraio alle 12, in occasione della cerimonia di apertura del 688esimo anno accademico, alla quale sarà presente anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini.