Unicam: il rettore Graziano Leoni: "Nuova sede del rettorato e biblioteca per restare primi tra i piccoli atenei"

"Sono ottime le premesse per il 2024 dell’ateneo di Camerino contenute nel budget approvato di 130 milioni di euro". Lo dice il rettore Graziano Leoni, nato a Jesi nel 1965 ed eletto nel giugno scorso, che è in carica dal primo novembre fino al 2029. "Settanta milioni - spiega - sono destinati al funzionamento dell’università, il resto per ricostruzione e nuove strutture, realizzazione di centri ricerca e sviluppo di progetti di ricerca". Il rettore è professore ordinario di Progettazione delle strutture architettoniche e Problemi strutturali dell’edilizia storica.

Leoni, il 2023 lo catalogherà come un anno magnifico per la sua elezione a rettore?

"È stato un anno stimolante ed eccitante per quanto mi accingevo a fare, è stato un momento di passaggio da un ruolo a un altro che è più grande di quello di prima. È stato un anno di soddisfazioni per i risultati raggiunti dall’ateneo e per l’accelerazione alla ricostruzione degli edifici storici. È stato un anno di maturazione del mio ruolo che di certo non dimenticherò mai".

Vincere è difficile, confermarsi di più: cosa dovrete fare perché nel 2024 l’università di Camerino sia ancora in testa tra i piccoli atenei?

"Le nostre ricette hanno funzionato bene, però è una sfida mantenere questa posizione e non vorrei essere il primo dopo tanto tempo a prendere un gol. Sono tuttavia fiducioso perché abbiamo anche altre carte da giocare: concludere la ricostruzione dell’ex dipartimento di chimica come polo per la didattica che si incastra con la biblioteca scientifica che implementeremo. E poi voglio dare voce ai rappresentanti degli studenti nei vari organi".

E cosa chiede loro?

"Devono dare di più perché le attività complementari e trasversali possano rispettare al meglio le loro aspettative e siano un’occasione di ulteriore crescita culturale".

Quanti sono gli iscritti a Unicam?

"Arriviamo sugli ottomila considerando anche gli iscritti ai master, ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione. Per il secondo anno di fila c’è un trend di crescita nelle immatricolazioni".

Qual è stato il problema maggiore che il corpo docente le ha prospettato durante la campagna elettorale?

"Sono più che altro preoccupazioni sul piano nazionale e a livello sistemico. Mi riferisco al calo demografico, che ci spinge verso l’internazionalizzazione, e alla concorrenza sempre più forte degli atenei telematici che stanno vivendo un momento positivo".

Da cosa nasce la fase favorevole per gli atenei telematici?

"Gli studenti delle Superiori hanno vissuto il periodo della didattica a distanza e vedono normale proseguire così gli studi, però in questo modo perdono occasioni di confronto e di crescita quando si ha un contatto diretto e fisico tra studenti, con i docenti in una logica di comunità".

Quanto c’è ancora da ricostruire degli edifici dell’ateneo?

"C’è da fare ancora molto, ma abbiamo superato la fase progettuale. Andremo a inaugurare la sede del rettorato in centro ed è anche un messaggio forte per la città e il territorio riportare l’attività universitaria dove ora non c’è. È forte l’impegno per recuperare quanto perso sette anni fa: ciò significa innescare un processo che favorisca la ripopolazione del cuore della città, che spinga l’amministrazione comunale a facilitare il recupero degli immobili da parte dei privati perché gli studenti possano trovare alloggi".

Unicam è importantissima per Camerino, ma cosa chiede alla città per agevolare il suo ateneo?

"Occorre facilitare le pratiche su costruzioni e realizzazioni di nuovi centri. Noi stiamo progettando il centro di ricerca Stric ’Centro internazionale per la ricerca sulle scienze e tecniche della ricostruzione fisica, economica e sociale’ che ha bisogno di tempistiche molto strette essendo finanziato con fondi Pnrr, ma il Comune ci è vicino come sempre".

Con la sua amata chitarra quale brano pensa possa fungere da sottofondo per i suoi anni di rettorato?

"Direi ’Here comes the sun’, ’Ecco che arriva il sole’ dei Beatles".