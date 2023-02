Unicam, inaugurazione dell’anno accademico Arriva il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi

È partito il countdown per l’inaugurazione del 687° anno accademico dell’Università di Camerino, dal tema "#Universitas: l’impatto sociale della Scienza". Domani, alle 11, all’auditorium Benedetto XIII ci sarà il conferimento del dottorato honoris causa al prof Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021. Si inizierà con i saluti del presidente del Consiglio studentesco Yari Ferroni, della rappresentante del personale tecnico e amministrativo Catia Re, della rappresentante del personale docente e ricercatore Angela Trapananti e del direttore generale Andrea Braschi. Il rettore Claudio Pettinari terrà poi la relazione inaugurale, al termine della quale sarà dichiarato ufficialmente aperto l’anno accademico. Sarà la volta, quindi, della cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa con la laudatio tenuta dal prof David Vitali, direttore della Scuola di scienze e tecnologie e un ringraziamento della comunità studentesca al prof Parisi da parte dello studente di fisica Antonino Marino. Il Premio Nobel chiuderà la cerimonia con la sua lectio magistralis. In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, monsignor Francesco Massara, arcivescovo dell’arcidiocesi di Camerino-San Severino celebrerà le messa per la comunità universitaria alle 9, nella basilica di San Venanzio.