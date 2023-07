Unicam, la laurea come certezza: percentuali alte di trovare lavoro

"Il 90,3% dei laureati magistrali biennali di Unicam a cinque anni dal conseguimento del titolo di studio è occupato. Il 100% dei dottori di ricerca è occupato già ad un anno dal titolo". Ad annunciare questi dati è l’università di Camerino, in base a quanto emerso dal XXV rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati del Consorzio AlmaLaurea. "Ad un anno dal conseguimento del titolo ad essere occupato è l’80,9% dei laureati magistrali biennali – prosegue l’ateneo –. Molto positivi anche i dati relativi all’occupabilità dei laureati triennali Unicam. Il tasso di occupazione dei laureati di primo livello che, dopo la conquista del titolo, hanno scelto di non proseguire gli studi universitari e di immettersi direttamente nel mercato del lavoro, è pari al 75,5%, percentuale superiore a quella dello scorso anno. Unicam viene premiata anche per i risultati sulla valutazione dell’esperienza universitaria; il 92,9% è soddisfatto del rapporto con il corpo docente, l’88,6% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso e il 95,3% dei considera le aule adeguate. In generale, il 94,2% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo complesso". La percentuale di laureati stranieri di Unicam (9,8%) "si mantiene su un livello molto superiore alla media sia regionale che nazionale". La percentuale di laureati stranieri nelle lauree magistrali è pari al 23,6%, mentre quella di laureati che non risiedono nelle Marche è del 31,9%. "L’indagine AlmaLaurea – dichiara il rettore Claudio Pettinari – conferma la qualità dell’offerta formativa di Unicam. Da tempo stiamo lavorando affinché la formazione sia incentrata sulle esigenze del mercato del lavoro. Dal prossimo anno accademico sarà attivato, ad esempio, il nuovo corso di laurea in "Scienza dei materiali", un’innovazione nel panorama nazionale, un corso interdisciplinare che unisce chimica e fisica e che risponde alle esigenze sia del mondo della ricerca che di quello delle imprese".

l. g.