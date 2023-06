Unicam, Leoni rettore: "Grazie per la fiducia"

di Alessio Botticelli

Il professor Graziano Leoni è il nuovo rettore dell’Università di Camerino per il periodo 2023-2029: il professore ordinario di Progettazione delle strutture architettoniche e problemi strutturali dell’edilizia storica, nonchè attuale pro rettore vicario, è stato eletto com 291,83 preferenze, ossia il 66,49% dei voti espressi; hanno votato 691 elettori, dei quali 364 appartenenti al corpo docente e rappresentanti di studenti e dottorandi, e 227 appartenenti al personale tecnico-amministrativo (per questi ultimi il voto è calcolato nella misura del 33% dei voti validamente espressi). Leoni era l’unica candidatura dopo che era stata dichiarata inammissibile quella di Flavio Corradini perché lo statuto non prevede la rielezione. L’ex rettore si è comunque rivolto al Tar e la discussione nel merito è fissata per il 20 settembre.

Graziano Leoni entrerà in carica il 1° novembre con il professor Emanuele Tondi che sarà pro rettore vicario. "Questo è un momento eccezionale della mia vita, mai avrei pensato di diventare rettore di università – ha dichiarato Leoni –: la mia candidatura è maturata negli ultimi anni, fino a concretizzarsi nell’ultimo anno in un programma importante in cui la crescita e lo sviluppo di Unicam sono al centro". Il nuovo rettore ha voluto rivolgere un grande ringraziamento a tutta la comunità di Unicam per l’importante risultato: "Sono grato per la fiducia che mi è stata accordata, mi accingo a guidare l’Università di Camerino per i prossimi sei anni con impegno, entusiasmo e dedizione: sarà un onore rappresentarla e per questo ringrazio tutti i colleghi del personale docente e ricercatore, del personale tecnico e amministrativo e gli studenti che mi hanno sostenuto; Unicam – conclude Leoni - siamo e saremo tutti noi, con il nostro lavoro, le nostre idee e soprattutto il nostro cuore, concretamente uniti". Soddisfatto del risultato anche il rettore uscente, Claudio Pettinari: "L’università ha fatto la miglior scelta possibile, confermando grande fiducia a Graziano Leoni che ha accompagnato questa governance e che porterà questo ateneo nel futuro: tanti auguri a lui, a tutte le persone che faranno parte della sua squadra ed alla sua famiglia, che gli sarà sempre vicino; io – conclude Pettinari - lo accompagnerò con il pensiero".