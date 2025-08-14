Unicam, siglato il protocollo con l’Arma dei carabinieri

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaUnicam, siglato il protocollo con l’Arma dei carabinieri
14 ago 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
L’università di Camerino e l’Arma hanno siglato una convenzione per percorsi di studio giuridici dedicati. La cerimonia di firma si...

L’università di Camerino e l’Arma hanno siglato una convenzione per percorsi di studio giuridici dedicati. La cerimonia di firma si è svolta alla facoltà di giurisprudenza dell’ateneo. All’incontro erano presenti il comandante della Legione Marche, generale Nicola Conforti, il comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, colonnello Raffaele Ruocco, e il rettore Graziano Leoni.

L’accordo prevede l’attivazione di specifici percorsi di studio nelle materie giuridiche, pensati per valorizzare e accrescere la professionalità degli appartenenti all’Arma. "I corsi offriranno approfondimenti mirati su discipline di particolare utilità nell’attività lavorativa, con una programmazione didattica calibrata sulle esigenze della duplice figura di studente e lavoratore – spiegano le forze dell’ordine –. Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento delle competenze giuridiche del personale dell’Arma, consolidando il legame tra il mondo accademico e le istituzioni impegnate nella tutela della legalità e della sicurezza".

A luglio, sempre alla Scuola di giurisprudenza di Unicam, era stato firmato l’accordo di collaborazione con l’associazione professionale dell’Arma ’Pianeta sindacale carabinieri – Assieme’; i corsi di laurea triennali e magistrali dell’area giuridica sono strutturati per rispondere alle esigenze operative del personale in servizio.

