Unicam, siglato il protocollo con l’Arma dei carabinieri

L’università di Camerino e l’Arma hanno siglato una convenzione per percorsi di studio giuridici dedicati. La cerimonia di firma si è svolta alla facoltà di giurisprudenza dell’ateneo. All’incontro erano presenti il comandante della Legione Marche, generale Nicola Conforti, il comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, colonnello Raffaele Ruocco, e il rettore Graziano Leoni.

L’accordo prevede l’attivazione di specifici percorsi di studio nelle materie giuridiche, pensati per valorizzare e accrescere la professionalità degli appartenenti all’Arma. "I corsi offriranno approfondimenti mirati su discipline di particolare utilità nell’attività lavorativa, con una programmazione didattica calibrata sulle esigenze della duplice figura di studente e lavoratore – spiegano le forze dell’ordine –. Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento delle competenze giuridiche del personale dell’Arma, consolidando il legame tra il mondo accademico e le istituzioni impegnate nella tutela della legalità e della sicurezza".

A luglio, sempre alla Scuola di giurisprudenza di Unicam, era stato firmato l’accordo di collaborazione con l’associazione professionale dell’Arma ’Pianeta sindacale carabinieri – Assieme’; i corsi di laurea triennali e magistrali dell’area giuridica sono strutturati per rispondere alle esigenze operative del personale in servizio.