Unicam: tecnologie quantistiche, il più grande investimento nazionale

Pubblicati i bandi a cascata che l’Università di Camerino, ente proponente del progetto "National quantum science and technology institute - Nqsti", ha emanato, con relativi contributi, per enti di ricerca pubblici e privati sulla tematica delle tecnologie quantistiche. La presentazione è stata effettuata dal rettore Graziano Leoni, il già rettore Claudio Pettinari, che ha coordinato il gruppo di lavoro proponente, e il prof. David Vitali, fisico quantistico, direttore della Scuola di scienze e tecnologie di Unicam. Il progetto Nqsti è uno dei 14 partenariati estesi che sono stati finanziati dal Mur con fondi Pnrr ottenendo il punteggio più alto, e vanta un partenariato di cui fanno parte al momento 20 istituzioni tra grandi e prestigiosi atenei, enti di ricerca e grandi aziende. "Le tecnologie quantistiche sono tema centrale per lo sviluppo del Paese, - spiega Leoni - e il partenariato esteso che va sotto il nome di Nqsti è appunto dedicato allo studio di queste tecnologie e agli impieghi pratici. A livello nazionale ed europeo si stanno muovendo linee di finanziamento, e grazie a queste reti che si stanno muovendo in Italia il Paese avrà accesso a queste linee". Con un finanziamento di 116 milioni di euro, questo rappresenta attualmente il più importante investimento italiano nell’ambito delle tecnologie quantistiche ed è strutturato in 9 "spokes", sottoprogetti focalizzati su tematiche ed azioni ben definite. "Questo partenariato - ha detto il rettore - è nato dallo sforzo della nostra sezione di fisica, il past rector Claudio Pettinari ha seguito il partenariato che coinvolge 20 istituzioni; dalla Sapienza alla Federico II, dall Bicocca a Firenze, dall’Istituto di fisica nucleare al Cnr fino a aziende leader come Leonardo e Thales Alenia Spazio". Unicam, in particolare, coordina lo spoke 2 dedicato a "Foundations and architectures for quantum sensing, metrology, novel materials, and sustainability", finanziato con 6,4 milioni di euro.

Soddisfatto il prof. Pettinari: "La partecipazione ai partenariati estesi richiedeva ricercatori di valore, siamo andati a vedere le nostre punte di diamante e sulla base di quello abbiamo presentato una proposta di partenariato che poi è stata quella che ha raggiunto il maggior punteggio". Il prof. Vitali invece specifica: "L’Ateneo metterà a disposizione un finanziamento complessivo di circa 2.700.000 euro ripartito in 8 temi di ricerca distinti. L’obiettivo di Nqsti è costruire una filiera tecnologica. Verrà raggiunto anche ulteriori bandi a cascata".