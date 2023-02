Unicam: una nuova sala studio grazie alla Fondazione Lions

Siglato l’accordo di collaborazione tra l’università di Camerino e la Fondazione Lions. Grazie alla raccolta fondi mondiale promossa nel 2016 dalla Fondazione internazionale e coordinata dal comitato nazionale Lions per il terremoto Centro Italia, Lions Clubs International finanzierà la costruzione di una nuova sala studio. Un progetto di grande e concreto valore del costo di oltre 600.000 euro, nell’ex dipartimento di Chimica (attualmente in corso di ristrutturazione), che ospiterà i laboratori didattici e le aule dei corsi di laurea di Chimica e Farmacia. A sottoscrivere il documento il rettore Unicam Claudio Pettinari e la presidente della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà Francesca Romana Vagnoni, alla presenza del direttore generale Unicam Andrea Braschi e del governatore del Distretto 108A Francesca Ramicone. "I Lions intendono dare un contributo fattivo alla ricostruzione del centro storico e al contestuale ripopolamento della città da parte degli studenti universitari che da sempre sono il motore vivace e dinamico delle attività camerti", ha commentato la presidente Vagnoni. Non sono mancati i ringraziamenti da parte del rettore: "Gli studenti sono al centro delle nostre attività e scelte strategiche: sono molto contento che con questo accordo possiamo dare loro un altro spazio per quei momenti di aggregazione e di socialità".