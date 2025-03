Unicam, una nuova terapia contro l’osteosarcoma. Dal ministero un milione e mezzo per la ricerca

Una nuova speranza contro l’osteosarcoma, un tumore aggressivo che nasce nell’osso. "OsteoTher", il progetto di ricerca della professoressa Unicam Roberta Censi, docente della Scuola del farmaco e prodotti della salute, ha ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro dal bando Fondo italiano per la scienza, promosso dal ministero dell’università. È stato valutato con il punteggio massimo, 50 su 50. Collaboreranno con la professoressa Censi anche altri ricercatori Unicam, in particolare Maria Giovanna Sabbieti, Consuelo Amantini e Dimitrios Agas, della Scuola di bioscienze. "Questo risultato – ha sottolineato la docente – premia non soltanto la mia attività di ricerca, ma anche l’ateneo che mi ha permesso di formarmi, prima come studentessa e poi come ricercatrice. Sono infatti molto orgogliosa di aver investito la mia carriera in Unicam: mi sono laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche, ho conseguito il dottorato di ricerca in co-tutela con un’università straniera; dopo un periodo di studio all’estero sono rientrata e ho portato in ateneo le competenze acquisite. L’innovatività del progetto sta nel fatto che non si colpiscono le cellule tumorali, come succede con la maggior parte delle terapie oggi utilizzate, ma si modula con farmaci a base di acidi nucleici il microambiente tumorale, cambiando il fenotipo dei macrofagi da pro-tumorale ad anti-tumorale, aiutando l’organismo a difendere se stesso". Soddisfatto anche il rettore Graziano Leoni.