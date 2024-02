Unicam, via all’anno accademico. Leoni: abbiamo bisogno di alloggi

"Sappiate apprezzare ciò che vi circonda, guardatelo con meraviglia e costruite quel mondo dove persona, valore e scienza si incontrano". Con questo augurio il rettore Graziano Leoni ha dichiarato aperto il 688esimo anno accademico dell’università di Camerino all’Auditorium Benedetto XIII. "Questa cerimonia di apertura coincide con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del rettorato, dalla profonda valenza simbolica per la città di Camerino – ha dichiarato lo stesso Leoni –: torniamo infatti in centro storico e lo facciamo per continuare da dove tutto sembrava essere finito". Per il professor Leoni è la prima cerimonia d’inaugurazione da rettore.

"Sono qui, oggi, dopo aver affiancato per sei anni il rettore Claudio Pettinari, il cui instancabile lavoro ha portato risultati concreti che ci consentono di guardare al futuro con fiducia. Molta strada è ancora da percorrere, ma molto è già stato fatto – prosegue Leoni –: basti pensare al funzionamento a pieno ritmo del ChIP (Chemistry Interdisciplinary Project), alle nuove aule dell’ex dipartimento di chimica e, appunto, alla nuova sede del rettorato, i cui lavori sono i primi ad essere stati portati a termine tra quelli previsti nell’ordinanza speciale numero 1 firmata nell’aprile 2021 dall’allora commissario speciale per la ricostruzione Giovanni Legnini. Altri cantieri stanno proseguendo, e a giorni avremo la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto esecutivo degli interventi su Palazzo Ducale".

Il rettore ha poi sottolineato l’attrattività mantenuta dall’università in questi periodi difficili. "Tuttavia, quest’anno è emersa ancor più del solito la difficoltà di trovare alloggi – ha spiegato Leoni –: ad oggi contiamo oltre 1.200 posti letto nelle residenze universitarie, che aumenteranno di altre 75 unità con il completamento dell’ultimo stralcio del campus di via D’Accorso, gestito dall’Erdis. Si tratta di un numero elevato, ma non sufficiente per le nostre necessità, Unicam non può supplire a tutto, quello degli alloggi è un problema comune a moltissime sedi universitarie, ma tanto più lo è qui. Occorre accelerare la ricostruzione privata, è una priorità non più procrastinabile". Alla relazione del professor Leoni è seguito il saluto da remoto di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. "Mai come ora abbiamo a disposizione un mondo di formazione che ci chiama a nuove sfide – ha dichiarato il ministro Bernini –, Unicam è stata una delle prime facoltà di Farmacia in Italia, ed ha evoluto e modellato i propri cicli formativi tenendo conto di dove l’innovazione ci sta portando. Le università devono collaborare in un’ottica di rete: quelle marchigiane si sono messe insieme, senza duplicare l’offerta formativa, realizzando un vero ecosistema della conoscenza che è ciò che non soltanto il Paese, ma tutto il sistema globale ci chiede di fare".