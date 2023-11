Unicam, via all’era Leoni: "Attireremo più studenti"

È iniziato il rettorato del professor Graziano Leoni con una cerimonia senza precedenti per l’università di Camerino. Per la prima volta il rettore uscente Claudio Pettinari ha consegnato al suo successore le tre chiavi dell’università, simboleggianti rispettivamente la didattica, la ricerca e l’impatto sociale sul territorio. "Al magnifico rettore Graziano Leoni dico di continuare ad essere quel Graziano Leoni che ho conosciuto e con il quale ho lavorato per sei anni, con i suoi valori e le sue competenze scientifiche significative, che quotidianamente si impegna nella didattica e che non abbandona mai nessuna studentessa e nessuno studente, che dà tutto rimanendo spesso nell’ombra", ha dichiarato Pettinari prima della consegna delle chiavi. La cerimonia, svoltasi dinanzi al Palazzo Ducale, si è conclusa con l’apposizione della toga rettorale sulle spalle di Leoni per poi passare nella sala convegni del rettorato. "L’obiettivo principale che vorrei perseguire nei prossimi sei anni con la mia squadra è quello di dare al nostro ateneo un’identità forte nella ricerca e nella didattica – ha dichiarato lo stesso Leoni –: così facendo vogliamo proiettare all’esterno l’immagine di un ateneo che sia eccellenza non solo tra i piccoli atenei, bensì un’eccellenza di qualità". Didattica e ricerca, ambedue non potranno prescindere dall’interdisciplinarietà. "Vorrei portare la dimensione interdisciplinare della ricerca anche nell’ambito della didattica, in modo tale da attirare sempre più studenti – ha spiegato il nuovo rettore –: tutto ciò sfruttando al meglio le nostre competenze nei settori giuridici, della scienza e della progettazione. Gli studenti sono il nostro cuore pulsante, la nostra ragione d’essere, siamo al primo posto da vent’anni nella graduatoria Censis per servizi loro erogati: vogliamo mantenere questo primato mantenendo saldi i rapporti con l’Erdis a livello regionale; inoltre, sarà fondamentale ottimizzare le attività di orientamento per far conoscere l’università nelle scuole".

Formazione post laurea ed internazionalizzazione dell’università: "Andremo a parlare direttamente con i professionisti che operano nel territorio – ha spiegato –; inoltre, essendo il nostro un ente che deve relazionarsi col mondo, incrementeremo i rapporti con i Paesi territorialmente più vicini". Infine, far mantenere all’Unicam il ruolo di attore principale nel territorio: "Manterremo i contatti con le amministrazioni e con gli altri enti del territorio, incrementando sinergie per portare a casa risultati che siano superiori alla somma dei singoli risultati che perseguiremmo se lavorassimo separatamente", conclude Leoni.

Al termine Leoni ha presentato ufficialmente la sua squadra: accanto a lui ci saranno il direttore generale Andrea Braschi, confermato nel ruolo che ha finora ricoperto, e il prorettore vicario Emanuele Tondi, che coordinerà anche l’internazionalizzazione dell’Ateneo; la professoressa Giulia Bonacucina, prorettrice alla didattica, orientamento e formazione; la professoressa Sara Spuntarelli, prorettrice alla persona, benessere e opportunità; la professoressa Anna Maria Eleuteri, delegata all’attuazione delle politiche di ateneo per lo spazio europeo della ricerca; il professor Guido Favia, prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico ed il professor Andrea Spaterna, delegato ai rapporti con il territorio e al diritto allo studio. "Sono trascorsi sei anni da quando Unicam ha scelto come rettore il professor Claudio Pettinari – ha dichiarato il sindaco di Matelica, Massimo Baldini – il nostro Comune è onorato di avere una Facoltà di Unicam, la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria: in questi anni Pettinari e tutti i suoi collaboratori hanno fatto sì che la scuola crescesse in studenti e nelle strutture; saluto e ringrazio il magnifico rettore che termina il suo mandato e contestualmente saluto e faccio un ’in bocca al lupo’ al nuovo magnifico rettore: la città di Matelica è vicina, sostiene e sosterrà questa realtà presente e attiva nel territorio".