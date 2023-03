"Un’idea arrivata a scatola chiusa Presentazione solo di facciata"

Piano Ceccotti, per il Movimento 5 Stelle "il progetto è arrivato a scatola chiusa. Nessuno, al di fuori di una stretta cerchia di amministratori locali e dei proprietari, ha potuto partecipare alla progettazione di una zona centrale e strategica per lo sviluppo della città. Tutti, commercianti, opposizioni e cittadini in primis, sono stati esclusi dal processo di elaborazione". I grillini osservano, in una nota, che "la mancanza di considerazione dei cittadini è stata tale da sembrare esagerata perfino alla stessa giunta che, per rimediare, ha organizzato in extremis una presentazione di facciata, a soli due giorni dal voto in consiglio comunale". Ma, si chiede il Movimento 5 Stellee "se sarà sufficiente un rendering per far digerire 3.500 metri quadrati di centro commerciale ai negozianti del centro, oltre a 7.000 metri quadrati di residenziale. Saranno felici cittadini e imprenditori turistici che i bus scarichino i viaggiatori nel terminal di fronte al cimitero?". Altra obiezione sul fatto "che l’attuale sottopasso della stazione è l’unico collegamento tra i parcheggi della Ceccotti e il centro città. Comunque nulla di nuovo per questa amministrazione: prima il progetto Strever, poi il porto Dubai e ora la Ceccotti. A cosa sarà dovuta tutta questa riservatezza?", si domandano i grillini, facendo opposizione al progetto votato.