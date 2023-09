Unimc, 680 studenti ogni weekend. Il rettore: "Iniezione di vita per il centro ma non ci sono abbastanza alberghi"

Unimc, una marea di studenti invade Macerata ogni fine settimana: sono gli iscritti ai corsi di specializzazione per il sostegno che fino a giugno frequenteranno le aule del Polo Pantaleoni e del Polo Bertelli. Vale a dire, 680 studenti che si muovono tra il centro storico e la periferia. Ogni weekend 680 studenti a lezione fra il centro storico e Vallebona. Venerdì in città anche la delegazione dell’Università di Gerusalemme est, Al-Quds, per un progetto europeo sull’inclusione. Ma non ci sono posti letto a sufficienza nelle strutture ricettive. "Tantissimi iscritti vengono da fuori Macerata – spiega il rettore John McCourt – , saranno qui ogni fine settimana fino alle soglie dell’estate. Il nostro ateneo, attraverso il dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo, si conferma come realtà altamente specializzata nella formazione di docenti e insegnanti di sostegno e può vantare in questo settore un’esperienza ultradecennale. Solitamente le lezioni venivano ospitate dal Polo Bertelli a Vallebona. Quest’anno, anche per l’elevato numero di persone coinvolte, abbiamo voluto sperimentare una diversa formula, per consentire ai frequentanti di vivere più pienamente la città. Sono certo che sapremo offrire loro la giusta accoglienza. Per il centro storico si tratta quindi di una bella iniezione di vitalità, anche se alcuni ci dicono che fanno fatica a trovare un posto letto, fatto, questo, che mette in evidenza, ancora una volta, la carenza di strutture ricettive nella città", torna a ribadire il rettore, che in diverse occasioni ha lanciato l’allarme per l’insufficienza di alberghi in città. Ora Unimc sta per acquistare il palazzo ex Banca Italia in corso Matteotti, dove ricaverà uffici, sportelli dello studente e anche un residence da 40 posti letto. Ma questo non può essere sufficiente a colmare la carenza di alberghi e il rettore aveva lanciato un appello sul Carlino: "I privati investano sul centro".

Tornando ai ragazzi che frequentano il corso, si tratta del conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. L’Ateneo ha accolto la delegazione dell’Università di Gerusalemme est, in viaggio studio in Italia nell’ambito del progetto "Including Jerusalem" finanziato dalla ue e realizzato in collaborazione con le Università di Macerata e Bologna. I docenti Buaad Khales, Said Awad e Lina Al-Qutub si sono trattenuti l’intera giornata. Il progetto, coordinato dalla ong EducAid, ha l’obiettivo di migliorare la scuola primaria a Gerusalemme est con uno specifico focus sui bambini con disabilità o con difficoltà dell’apprendimento. "Gli studenti palestinesi hanno difficoltà a frequentare le lezioni, specie quando le scuole non sono fisicamente accessibili, a causa delle restrizioni israeliane e dagli atteggiamenti sociali negativi degli operatori scolastici palestinesi", spiegano da Unimc. La rete accademica Al Quds, Macerata, Bologna e le altre università palestinesi, garantirà un percorso formativo per i ricercatori di Al Quds, migliorando il loro ruolo come consulenti tecnici nell’educazione inclusiva.

Chiara Gabrielli